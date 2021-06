Así es como un F-18 ha repostado por primera vez gracias a un dron autónomo de Boeing

Las misiones de repostaje de aviones de combate implicaban hasta ahora a aviones de carga enormes como el Airbus A400 o el McDonnell Douglas KC-10 Extender, pero en todos los casos de la historia de la aviación esos aviones han estado tripulados.

Ahora Boeing ha anunciado que ha desarrollado el dron MQ-25 T1, una aeronave autónoma que ha logrado que un caza F/A-18 complete el repostaje con éxito, algo que para la Fuerza Aérea de los EE.UU. es todo un logro.

Hasta ahora habíamos podido ver a drones en operaciones militares de vigilancia e incluso de ataque siempre con controladores humanos detrás, pero esta es la primera vez que un dron se utiliza para que otros aviones de combate puedan repostar combustible.

En este vuelo de pruebas el F/A-18 se mantuvo en formación con el MQ-25 durante unos minutos para evaluar la operación de repostaje, que se realiza a apenas 6 o 7 metros de distancia y a altitudes y velocidades que Boeing calificó de "relevantes" sin dar más detalles.

Este primer repostaje se ha conseguido tras varios vuelos de prueba previos del MQ-25, y el objetivo es ahora aplicar esa capacidad en primer lugar en un portaviones para seguir desarrollando este proyecto.

