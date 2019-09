Amazon prepara su flota de furgonetas eléctricas: ya han encargado 100.000 de ellas, y rodarán en 2021

Las empresas de mensajería y transporte son candidatas perfectas para la electrificación de sus flotas, y aunque había habido iniciativas en este sentido Amazon acaba de anunciar un proyecto enorme en este sentido.

Dave Clark, responsable de operaciones en Amazon, ha indicado que su flota de furgonetas se electrificará próximamente. Han encargado nada menos que 100.000 furgonetas eléctricas que comenzarán a operar en 2021.

En ese anuncio Clark destaca que este es "el mayor pedido de la historia de vehículos eléctricos de transporte", y todo apunta a que podría tener razón: hace tiempo que otras empresas de mensajería están impulsando esas flotas eléctricas, pero los números son muy inferiores.

Big climate news today from @amazon and former UN Climate chief Christiana Figueres. #TheClimatePledge - Paris...10 Years Early. pic.twitter.com/xNYq7J2fGh