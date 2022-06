Xiaomi TV A2: este televisor con Dolby Vision y un precio de derribo torpedea la línea de flotación de la gama media

Es un hecho: Xiaomi está peleando con el propósito de consolidar su posición en el mercado de los televisores con una robustez equiparable a la que ha alcanzado en el de los smartphones. Lo demuestra con mucha claridad su filosofía: la matriz de la compañía solo es responsable al 100% del diseño y la fabricación de los smartphones, los routers y los televisores.

Aún no ha transcurrido un mes desde que este fabricante chino colocó en el mercado español su interesante modelo TV F2, que es el primer televisor de esta marca con Fire TV, pero ya tenemos aquí su nueva propuesta. Y pinta bien. La casi total ausencia de marcos refleja que Xiaomi ha cuidado su diseño, aunque lo que probablemente atraerá a los entusiastas de la imagen y el sonido es su capacidad de lidiar con contenidos Dolby Vision, Dolby Audio y DTS-HD. Así pinta la última tele de esta marca.

Xiaomi TV A2: especificaciones técnicas



características panel LCD LED 4K UHD de 8 bits + FRC, 60 Hz y relación de aspecto 16:9 resolución 3840 x 2160 puntos tamaños disponibles 43, 50 y 55 pulgadas HDR Dolby Vision, HDR10 y HLG procesador Cortex-A55 de cuatro núcleos GPU Mali G52 MP2 almacenamiento 16 GB sistema operativo Android TV 10 sonido 2 x 12 vatios Dolby Audio y DTS-HD conectividad 3 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x CI, 1 x AV, 1 x salida audio digital óptica y 1 x jack de 3,5 mm conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 dimensiones 957,2 x 244,4 x 609,8 mm (modelo de 43 pulgadas) peso 6,97 kg (modelo de 43 pulgadas) precio 43 pulgadas: 449 euros (en promoción de 48 horas) 50 pulgadas: 499 euros (en promoción de 48 horas) 55 pulgadas: 599 euros (en promoción de 48 horas)

Un gama media con diseño de gama alta y soporte Dolby Vision

El corazón de este televisor es un panel LCD con retroiluminación LED periférica y resolución 4K UHD. Xiaomi no ha desvelado si esta matriz es de tipo VA o IPS, pero sospechamos que utiliza esta última tecnología porque no recurre a los nanocristales, y, según el fabricante, nos propone una cobertura del 90% del espacio de color DCI-P3.

El panel de este televisor es una matriz LCD de 8 bits + FRC que trabaja a una frecuencia de refresco nativa de 60 Hz

No obstante, este panel no es de 10 bits; utiliza 8 bits + FRC y tiene una frecuencia de refresco nativa de 60 Hz. Estas son las características que colocan a este televisor un paso por debajo de los modelos de gama alta, que prácticamente siempre incorporan matrices de 10 bits y 120 Hz. Aun así, la tecnología FRC (Frame Rate Control) consigue generar un espacio de color más amplio utilizando píxeles adyacentes de colores diferentes que nos brindan la sensación de que estamos contemplando un tercer color que, en realidad, no forma parte del espacio de color del panel de 8 bits.

Una de las prestaciones más atractivas de este televisor es su capacidad de lidiar con contenidos Dolby Vision, HDR10 y HLG. Eso sí, no conocemos su capacidad máxima de entrega de brillo, y, por esta razón, no podemos intuir qué experiencia nos propone cuando se ve obligado a reproducir contenidos con alto rango dinámico. Otro dato interesante más: su SoC es un chip ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos con lógica gráfica Mali G52 MP2.

Aunque el modelo TV F2 que lanzó Xiaomi hace apenas un mes utiliza Fire TV, el televisor en el que estamos indagando mantiene la apuesta por Android TV 10 que han hecho las anteriores propuestas de esta marca. Y en lo que se refiere a la conectividad, nada que objetar. Tiene tres entradas HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0 (detallamos toda su conectividad en la tabla). Habría estado bien que al menos una de las entradas HDMI implementase la norma 2.1, pero en este rango de precios esta prestación es muy poco habitual.

Su sonido, sobre el papel, está a la altura de sus imágenes

La información que tenemos refleja que Xiaomi ha cuidado las prestaciones sonoras de este televisor. De reproducirlo se encargan dos altavoces excitados por otros tantos amplificadores de 12 vatios que trabajan en clase D, pero lo que más nos ha llamado la atención es su capacidad de lidiar no solo con contenidos Dolby Audio; también con DTS-HD.

De reproducir el sonido se encargan dos altavoces excitados por otros tantos amplificadores de 12 vatios que trabajan en clase D

Merece la pena que no pasemos por alto que algunos fabricantes de televisores, entre los que se encuentran Samsung y LG, han eliminado de sus propuestas la capacidad de procesar contenidos DTS, pero es una buena noticia que una marca con precios competitivos como Xiaomi mantenga esta prestación. Eso sí, este televisor no está preparado para virtualizar las bandas sonoras codificadas en Dolby Atmos.

Xiaomi TV A2: precio y disponibilidad

Este televisor estará disponible a partir del 22 de junio en 43, 50 y 55 pulgadas con los siguientes precios durante la promoción Early Bird, que durará 48 horas: