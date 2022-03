Toshiba XL9C OLED: este televisor irrumpe en la gama alta con soporte HDR total y sonido DTS Virtual:X y Dolby Atmos

El televisor insignia que nos propone Toshiba este año está a punto de llegar a las tiendas. Y pinta muy bien. Esta marca japonesa es una de las que apuestan por la tecnología OLED, y su nuevo XL9C incorpora las últimas innovaciones en el área del procesado de la imagen desarrolladas por sus ingenieros para competir en un mercado que, afortunadamente, cada vez nos brinda a los usuarios más opciones.

En las especificaciones de este televisor Toshiba no refleja por qué tipo de panel OLED se ha decantado, pero dada su capacidad de entrega de brillo máxima (500 nits) podemos estar razonablemente seguros de que se trata de una matriz orgánica de segunda generación producida por LG, y no de un panel evo de tercera generación. En cualquier caso, este televisor tiene varias características muy interesantes por las que merece la pena que no lo pasemos por alto.

Toshiba XL9C OLED: especificaciones técnicas



características panel OLED 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y frecuencia de refresco de 120 Hz resolución 3840 x 2160 píxeles tamaños disponibles 55 y 65 pulgadas HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG brillo máximo 500 nits modos de imagen Dinámico, juegos, deportes, cine, natural, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark y usuario procesador de imagen SoC de 4 núcleos sistema operativo Toshiba TV Smart System (basado en Linux) sonido 2 x 12 vatios Procesado DTS Virtual:X y Dolby Atmos Audio ecualizado por Onkyo modos de sonido Música, película, discurso, clásico, plano y usuario conectividad 3 x HDMI 2.1, 2 x USB, 1 x CI+, 1 x salida de audio digital óptica, 1 x Ethernet, 1 x RF y 1 x jack de 3,5 mm para auriculares asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa etiqueta energética Clase G consumo en modo de espera < 0,5 vatios dimensiones 1369 x 165 x 860 mm (55 pulgadas) peso 28 kg (55 pulgadas)

Soporte completo de HDR y HDMI 2.1 para pelear en la gama alta

El panel OLED de este televisor es una matriz orgánica con resolución 4K UHD (3840 x 2160 puntos) preparada para trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 120 Hz. Nada nuevo hasta aquí. Toshiba solo nos indica que su procesador de imagen es un chip de cuatro núcleos, aunque, eso sí, según esta marca este televisor implementa sus algoritmos más avanzados de procesado de la imagen y gestión del movimiento.

Una de las bazas más atractivas de este XL9C OLED consiste en que nos propone un soporte completo de todos los formatos HDR más utilizados actualmente, que no son otros que Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG. Esta prestación debería estar presente en todos los televisores de gama alta, pero, desafortunadamente, no lo está.

Este televisor OLED nos propone un soporte HDR completo: Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG

Samsung no nos propone soporte de Dolby Vision, y LG y Sony no apuestan por HDR10+. En cualquier caso, este televisor de Toshiba juega en la liga de Panasonic, Philips, HiSense o TCL, que son algunas de las marcas que también nos proponen un soporte HDR completo.

Como he mencionado unas líneas más arriba, la capacidad máxima de entrega de brillo de este televisor es 500 nits, una cifra que, aunque no impresiona (los paneles OLED evo de tercera generación de LG y los QD-OLED de Samsung superan este valor), debería permitirle enfrentarse a la reproducción de los contenidos de alto rango dinámico son solvencia.

Otra de las características en las que se apoya para competir en la gama alta es la implementación de la norma 2.1 completa en los conectores HDMI, una característica fundamental para cualquier usuario que quiera utilizarlo con videojuegos. En este ámbito sucede lo mismo que con el soporte de los formatos HDR: todas las marcas ya deberían ofrecernos conectividad HDMI 2.1 completa, especialmente en sus modelos de gama alta, pero algunas de ellas aún no lo hacen.

Además de Dolby Atmos procesa sonido DTS Virtual:X

Toshiba parece no haber descuidado el sonido de este televisor. Al menos sobre el papel. Y es que es capaz de procesar no solo audio Dolby Atmos; también lidia con contenidos DTS, lo que en este terreno le da cierta ventaja sobre algunos de sus competidores, entre los que se encuentran los televisores de gama alta de LG y Samsung, que han abandonado la descodificación de bandas sonoras DTS.

El sonido de este televisor ha sido ecualizado y afinado por Onkyo

Además, Toshiba asegura que el sonido de este televisor ha sido ecualizado y afinado por Onkyo, una marca que continúa teniendo una buena reputación en el ámbito del cine en casa. Un último apunte: los modos de sonido que nos permite habilitar para sacar el máximo partido posible al contenido que estemos reproduciendo son música, película, discurso, clásico, plano, y un último modo definido por el usuario.

Toshiba XL9C OLED: precio y disponibilidad

Toshiba ha confirmado que este televisor llegará a las tiendas durante las próximas semanas. Aún no conocemos su precio, pero tan pronto como esta marca lo desvele lo incluiremos en este artículo.

Más información | Toshiba