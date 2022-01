Los televisores de Philips para 2022 estrenan los nuevos paneles OLED EX y un modo IMAX que pinta espectacular

Ya conocemos las innovaciones más atractivas que Philips introducirá en los televisores que colocará en el mercado durante 2022. Como cada año por estas fechas, esta compañía ha revelado algunas de las características más prometedoras de unas propuestas que pelearán en un mercado más competitivo que nunca. Aún no tenemos todas sus especificaciones, pero lo que sabemos pinta objetivamente bien.

Una de las novedades más interesantes en las que se apoyarán los nuevos televisores OLED de esta marca consiste en que algunos de ellos, posiblemente los modelos prémium, incorporarán los recientes paneles OLED EX de LG. Además, también implementarán un nuevo modo de imagen ideado, según Philips, para reproducir los contenidos IMAX de la forma más espectacular y fidedigna posible.

No obstante, esto no es todo. Los responsables de esta marca aseguran que el nuevo procesador P5 de sexta generación les ha permitido mejorar sensiblemente los algoritmos de procesado de la imagen. Incluso la tecnología Ambilight llega con mejoras que sobre el papel pintan bien. Algunos de los televisores que incorporarán estas novedades serán los modelos 'The One', el televisor insignia de Philips, y OLED 807. En cualquier caso, esto no es ni mucho menos todo lo que nos han contado.

Los paneles OLED EX nos prometen más brillo, más eficiencia y mejores imágenes

Aún no hemos tenido la oportunidad de probarlos, pero, sobre el papel, los nuevos paneles OLED EX de LG pintan muy bien. Una de las marcas que apostará por ellos, como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, será Philips, por lo que será muy interesante comprobar cómo rinden. Y, sobre todo, para los entusiastas de la imagen será apasionante descubrir si los nuevos paneles QD-OLED de Samsung que monta Sony en su nuevo modelo insignia consiguen superar el rendimiento de los OLED EX de LG.

Las matrices OLED EX tienen una nueva estructura de capas, y algunas de ellas tienen una nueva composición química, con el propósito de refinar los parámetros más relevantes de los paneles OLED de 3ª generación: su calidad de imagen global, su capacidad máxima de entrega de brillo y su eficiencia. Según los responsables de Philips sus nuevos televisores superan con holgura a sus predecesores en estas áreas (lo comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de probarlos), y, de propina, estos nuevos paneles permiten que los marcos sean aún más finos.

Los televisores que Philips lanzará en 2022 incorporarán el chip P5 de sexta generación y siete nuevos modos de imagen

En cualquier caso, el panel es solo uno de los ingredientes de la ecuación que describe la calidad de imagen global de un televisor. El procesado de las imágenes también es crucial, y, aunque Philips nos ha adelantado que dará a conocer los detalles acerca de sus nuevos algoritmos de procesado durante la primera mitad de este año, al menos ya ha prometido que su nuevo procesador P5 de sexta generación tendrá un impacto perceptible en la calidad de imagen de los televisores que lo incorporarán.

Una de las nuevas prestaciones de estos televisores en las que está involucrado el procesador P5 es su capacidad de identificar las características de la luz ambiental para actuar en tiempo real y de forma transparente para el usuario sobre la capacidad de entrega de luz, el nivel de detalle de las regiones en sombra y la temperatura de color. De esta forma, sobre el papel, el televisor se adaptará a la luminosidad ambiental para reducir la fatiga ocular de las personas que lo están mirando y evitar que su calidad de imagen se resienta. Será interesante comprobar qué tal rinde esta prestación.

La implementación 'one-LED pixel' de su tecnología Ambilight le permite recrear el color y las formas del halo que envuelve al televisor con más precisión y de una forma más inmersiva

El chip P5 intervendrá en el procesado de todas las imágenes, pero tendrá un rol protagonista en la reproducción de los contenidos IMAX. Y es que según Philips el nuevo modo IMAX Enhanced consigue incrementar el rango dinámico y el nivel de detalle de estos contenidos. Suena bien, así que lo probaremos en cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo. Además, esta marca asegura que la nueva implementación one-LED pixel de su tecnología Ambilight le permite recrear el color y las formas del halo que envuelve al televisor con más precisión y de una forma más inmersiva.

También llega un panel para juegos con muy buena pinta

Al igual que sus predecesores, los televisores que esta marca lanzará durante los próximos meses podrán procesar contenidos Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG. También incorporarán conectividad HDMI 2.1 completa, por lo que implementarán las tecnologías VRR, ALLM y nos permitirán entregarles señales 2160p con una cadencia máxima de 120 imágenes por segundo.

Estos televisores incorporan un nuevo panel específico para juegos y soporte HDMI 2.1 completo

Philips ha confirmado que sus próximos televisores serán compatibles con las tecnologías de refresco adaptativo G-SYNC de NVIDIA y FreeSync Premium Pro de AMD, pero en cierto modo la novedad más atractiva que nos proponen en este escenario de uso es un panel específico para juegos.

Podremos recurrir a él para actuar sobre cualquier parámetro de la imagen y el sonido de un plumazo y sin necesidad de abandonar nuestra partida. Podemos verlo en la captura que publicamos debajo de estas líneas, y pinta bien. Confiamos en poder analizar a fondo estos televisores en cuanto estén disponibles para explicaros con todo lujo de detalles qué nos parecen.