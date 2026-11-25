Durante años, la innovación en televisores se centraba en hacer paneles de más resolución, con negros más profundos, más brillantes y con la mejor tecnología. Hay otro frente en el que los fabricantes están empujando cada vez más y es el diseño, concretamente en hacer que la tele deje de ser un mamotreto enorme y empiece a mimetizarse en el salón.

El LG OLED evo AI W6 Wallpaper se ha llevado el Premio Xataka 2026 a mejor televisor innovador precisamente por explorar ese camino. Sus credenciales son un diseño ultrafino y un sistema que elimina casi todos los cables.

Objetivo: una tele que se vea menos

Las teles son cada vez más grandes. Los datos apuntan a que cada año aumentan 1,2 pulgadas y las ventas de los modelos de 75 pulgadas crecieron casi un 80% en 2025. Esto es genial para disfrutar de una peli o jugar, pero está el problema de que cuando apagamos la tele es un cuadrado negro enorme en medio del salón. De ahí nace la búsqueda de conseguir diseños menos aparatosos que se integren mejor en casa.

El LG OLED evo AI W6 Wallpaper lo hace de tres maneras:

Un grosor de menos de 1 centímetro , concretamente 9,95 milímetros.

, concretamente 9,95 milímetros. Montaje específico para la pared , de forma que queda prácticamente pegada a ella.

, de forma que queda prácticamente pegada a ella. Sin cables gracias a su tecnología Zero Connect.

Finísima y super pegada a la pared.

LG ha tenido que reorganizar y miniaturizar sus componentes internos para conseguir un grosor tan fino. En nuestras primeras impresiones pudimos comprobar que la diferencia se aprecia especialmente al verlo de perfil: más que un televisor colgado de la pared parece que forma parte de ella.

La otra pieza clave es la caja externa Zero Connect. Los fabricantes llevan tiempo sacando las conexiones a una caja externa, pero en este caso además es inalámbrica. Contiene las conexiones HDMI, USB y de antena y podemos ponerla hasta diez metros de distancia del televisor. Eso sí, del cable de alimentación no nos libramos, pero siempre es mejor un cable que cuatro o cinco.

Junto a este diseño innovador, el LG OLED evo AI W6 Wallpaper presume de tecnologías para una calidad de imagen a la altura de la gama más alta. Tenemos un panel OLED evo+ de cuarta generación, resolución 4K, procesador Alpha 11 AI 4K Gen3, con escalado IA a 4K, tratamiento HDR, movimiento y mejora de imagen.

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Así innovan los dos finalistas

Samsung S99H

El segundo puesto del podio ha sido para el Samsung S99H, que también apuesta por reducir el impacto visual de la pantalla, aunque con una propuesta distinta. Samsung lo llama diseño FloatLayer y consiste en un marco metálico alrededor que da más sensación de ligereza. También tiene una caja externa inalámbrica llamada Wireless One Connect.

HiSense se ha llevado el tercer puesto con el Hisense Serie MicroLED TV 136MX, que se sitúa en el extremo contrario. Aquí la innovación es que la tele sea la protagonista absoluta del salón, con un panel MicroLED gigante de nada menos que 136 pulgadas, para quienes quieran una experiencia de cine en casa a gran escala.

Además de premiar los televisores más innovadores, también hubo espacio para los mejores de la gama alta y también en calidad-precio. Puedes ver todos los productos premiados aquí.

En Xataka | Algunos televisores OLED están desarrollando un extraño problema con los años: sus bordes se están "pudriendo"