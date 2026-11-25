Sin entrar a debatir su necesidad o no, el término 'soberanía europea' es un concepto que está de moda, no sólo entre los gobiernos de los estados miembros, sino también entre las compañías europeas más potentes. Y las teleco no son una excepción.

Los CEOs de Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone ya han expresado en numerosas ocasiones la necesidad de que Europa gane músculo frente a las Big Tech americanas y chinas (la prueba de ello, es que están buscando juntas una alternativa europea a Starlink).

El último en abogar por ello ha sido Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, que ha vuelto a insistir en el riesgo de dependencia tecnológica que tenemos en Europa. Y lo ha ilustrado con un ejemplo claro: la desventaja de Boeing frente a Airbus.

Imagen: Telefónica

Tecnología propia o dependencia. En una entrevista concedida a Barron's, Murtra ha instado una vez más a la Unión Europea a desarrollar sus propios productos tecnológicos en sectores como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la computación en la nube.

El presidente ejecutivo de Telefónica ha alabado a las compañías norteamericanas, a las que considera "muy capaces" y reconoce que "hemos observado y aprendido mucho de ellos", pero asegura que "si Europa quiere tener su propia política de seguridad respecto al su del Mediterráneo, Ucrania y Putin, no puede "depender de multimillonarios astutos ni de terceros".

Europa, tan lenta como siempre. Según Murtra, las grandes tecnologías digitales las crean gigantes estadounidenses que operan bajo "mercados oligopolísticos o monopolísticos, donde un mercado financia al siguiente". Y pone como ejemplo la competencia entre Airbus y Boeing para reducir nuestra dependencia: "es ingenuo creer que Estados Unidos le dará a Airbus acceso a la misma IA que a Boeing".

El directivo de la teleco española opina que Europa dará un fuerte impulso a la creación de esas tecnologías, pero lo describe como un proceso "desordenado, lento y muy europeo" enfocado a "que Europa pueda dictar sus propias medidas de seguridad". Marca una década de plazo: "No estoy haciendo una predicción, estoy haciendo un análisis. Dentro de cinco años habremos visto muchos cambios y todos estos cambios deberían haber ocurrido en los próximos 10 años".

¿Fusiones a la vista? Sobre la estrategia de Telefónica desde su llegada, Murtra afirma que "mejorar las operaciones y el servicio al cliente implica invertir más". Y ese es el motivo de reducir el dividendo a la mitad y "prescindir de personas que trabajaban en tecnologías o áreas obsoletas".

La consolidación juega un papel crucial en esa estrategia y Marc Murtra espera pasar "con suerte de más de 30 operadores en Europa a tres en cada país, y quizá un total de cinco, seis o siete en Europa". Pero no se moja sobre posibles fusiones y adquisiciones: "Con las fusiones y adquisiciones (M&A), no podemos explicar nada hasta que haya sucedido. Pero eso va a ser muy importante".

La ciberseguridad es crucial. En materia de ciberseguridad, como en la nube, el presidente de Telefónica reconoce que la compañía está "hablando comercialmente con servicios de seguridad que tienen acceso a tecnología europea".

Por fortuna, no se ha registrado "ningún ataque exitoso contra la columna vertebral principal del mundo digital, que son los operadores de telecomunicaciones", pero si lo hubiera, Murtra advierte de que "no podríamos operar" porque Europa "no tiene la tecnología ni siquiera para auditar lo que ocurre".

Imagen de portada | Telefónica

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