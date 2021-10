Nokia T20: la vuelta de la marca a los tablets tras 6 años de parón viene con panel 2K directa a competir en precio

Según vuestra edad (y el interés en el sector móvil que tengáis), sabréis o no que lo de Nokia con HMD no fue un nacimiento, sino de una resurrección. Teníamos claro que iban a intentar conquistar aquel mercado que dominaron de alguna manera, pero no si iban a centrarse únicamente en los móviles, y hoy se confirma que la Nokia de HMD se mete en terreno tablet.

La prueba es la nueva Nokia T20, un dispositivo con pantalla de 10,4 pulgadas y Android como sistema operativo. La incursión en los tablets del fabricante tampoco es nueva, dado que como ahora veremos hay precedentes, pero según la propia marca ha comunicado, era el momento de responder a lo que parece un marcado ascenso de la demanda de tablets según lo que vimos en 2020.

Ficha técnica del Nokia T20

Nokia T20 Dimensiones y peso N. d.

465 gramos (WiFi), 470 gramos (WiFi + LTE) Pantalla 10,4 pulgadas

1.200 x 2.000 px, 400 nits Procesador Unisoc T610

2 x A75 (1,8 Ghz) + 6 x A55 (1,8 GHz) RAM 3/4 GB Almacenamiento 32/64 GB (+ microSD hasta 512 GB) Cámara trasera 8 MP Cámara frontal 5 MP Batería 8.200 mAh + 15 W carga rápida Sistema operativo Android 11

(2 años de actualizaciones) Conectividad WiFi a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0 dual band

LTE Otros Estéreo, minjack 3,5 mm

Reconocimiento facial Precio Versión con WiFi: 199 euros

WiFi + LTE: 239 euros

Nokia vuelve a los tablets, pero los viejos tablets no vuelven a Nokia

Mucho ha llovido desde la Nokia N1, y más desde el Nokia 810 de 2008 que bien podría ser el precursor de los tablets Nokia (y de otros fabricantes). Pero ha llovido demasiado como para que a la T20 se le haya quedado alguna reminiscencia del diseño y más aún de las prestaciones de estos equipos.

El nuevo tablet de Nokia se adapta a las líneas de diseño que estamos viendo en estos dispositivos últimamente, con una parte trasera en metal con bordes curvados, el logo de la marca al centro y la cámara en una esquina. Recuerda a los iPad clásicos (al diseño que en las nuevas generaciones sólo aguanta en el iPad básico) o a los Amazon Fire HD 10 de 2021, con un marco relativamente delgado para el frontal, si bien llega a tener cierto ángulo como la Xiaomi Pad 5 o el iPad mini (2021).

Siendo un producto pensado para ser útil tanto en perfil familiar como profesional, el fabricante ha tomado esta opción más discreta a nivel de diseño y no tanto sus locuras de antaño, con opción a tener algo más cercano a un dispositivo "ruggetizado" a tenor de sus primeros accesorios oficiales. Ese uso ambivalente busca ser satisfecho con su pantalla de 10,4 pulgadas, algo que también la aleja de aquellos primeros intentos de tablet.

Más allá de la diagonal, lo que destaca es que en este primer intento de precio contenido ya partan de una resolución 2K. Queda en 60 Hz, eso sí, pero a nivel de brillo y resolución promete ir algo más allá de los mínimos en la experiencia.

La promesa de una autonomía de sobra para aguantar la jornada

El tablet es más bien modesto y potencia, con un socket Unisoc de 8 núcleos y versiones en 3 y 4 GB de RAM. Parte de los 32 GB de almacenamiento, aunque con opción a ampliarlo hasta 512 GB con una microSD.

Más interesante quizás es que hayan querido mantener esa apuesta por un Android "limpio" y como sacado de los cuarteles de Google, sin una capa de personalización y sobre todo garantizando actualizaciones (tres años de actualizaciones de seguridad mensuales y dos años de actualizaciones gratuitas del sistema operativo). También incorpora Google Kids Space, un modo para niños/as, y Family Link para el control parental.

Otro rasgo que destaca es la batería de 8.200 mAh, lo cual debería ser suficiente para dar horas de autonomía sin miedo a quedarse colgado en este sentido. La autonomía prometida con ella es de 15 horas de navegación web, 10 horas de video y 7 horas de videoconferencias, si bien la carga rápida queda en 15 vatios.

Para la carga cuenta con un conector USB tipo C (y ojo, el adaptador que se entrega es de 10 W). La Nokia T20 además dispone de minijack de 3,5 milímetros y de sonido estéreo.

Versiones y precios de la Nokia T20

La nueva Nokia T20 estará disponible en España en las siguientes configuraciones: