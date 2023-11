Los fabricantes de tablets siguen sufriendo el derrumbe. Las ventas no logran remontar

Los envíos mundiales de tablets sufrieron una caída interanual del 14,2% en el tercer trimestre de 2023, según datos de IDC. Incluso las tres marcas con posición dominante en el mercado experimentan una fuerte disminución en envíos. Ni siquiera el crecimiento del 18% respecto al trimestre anterior parece poder salvar el cierre del año en negativo.

Apple sigue a la cabeza. Apple sigue liderando en envíos de tablets con una más que generosa cuota de mercado del 37,5%. No obstante, pese a haber enviado 12,5 millones de unidades y ser el número uno, el crecimiento interanual es negativo y cierra el trimestre con un -15,1%.

En 2023 no ha habido renovación de la familia iPad, esperándose una inminente renovación de las familias iPad mini y iPad Air antes de que finalice el año. Por el momento, el último trimestre parece apuntar que las ventas han sido comedidas.

Samsung, en segundo puesto. La segunda posición la ocupa Samsung, con la mitad de unidades enviadas (seis millones). La cuota de mercado del gigante coreano es del 18%, sufriendo también una caída interanual aún más acusada, del -17,1% en crecimiento.

Este 2023 sí que ha habido novedades en sus familias, con la Tab S9 Ultra como principal rival del iPad Pro y buque insignia de la firma. También hay novedades en el resto de la familia S9, con las FE, FE+. Una renovación completa de ciclo que parece no bastar.

Un curioso tercer lugar. El tercer fabricante en envíos mundiales de tablets llega de la mano de Lenovo. El fabricante chino cae un 4,2%, pero mantiene una cuota de mercado del 7,9%. Le sigue Huawei en un cuarto puesto, con 6,5% de cuota y una caída del 5,7%. Abrumadora la caída de Amazon, con un crecimiento interanual del -49,5%. Pese a ello, la caída general del mercado la mantiene como quinto fabricante en envíos.

Un duopolio sin cambios a la vista. Poniendo contexto de años anteriores, el mercado de las tablets lleva tiempo en valle. Alcanzó su momento álgido en 2014, con más de 220 millones de unidades. Comenzó a descender desde entonces para caer hasta los 144 millones de unidades vendidas en 2019, recuperándose y estabilizándose sobre los 165 millones en los tres últimos años.

Apple y Samsung se reparten la mayor parte de pastel, aunque no se libran de la contracción progresiva que golpea el mercado. Los largos ciclos de renovación, durabilidad del producto (menor uso, no suelen salir a la calle, menos ciclos de batería, etc.) así como el crecimiento progresivo de las pantallas de nuestros teléfonos, son algunos de los factores que pueden impedir al mercado de las tablets brillar con luz propia.

Imagen | Xataka

En Xataka | Mejores tablets (2023): cuál comprar y 13 modelos recomendados para todos los bolsillos y necesidades