'Trolls World Tour' bate records de recaudación sin pasar por cines y abre nuevas vías para la distribución de películas

‘Trolls World Tour’ (o 'Trolls 2:; Gira mundial'), la secuela de 'Trolls', fue una de las víctimas iniciales del coronavirus y del cierre de salas en todo el mundo. Sin embargo, Universal decidió, posiblemente preveyendo un otoño saturado de estrenos retrasados -y sabiendo que la época de explotación natural de una película como ésta es la primavera-verano- mandarla directamente a plataformas digitales, saltándose los 90 días habituales entre el estreno y el lanzamiento doméstico. El resultado es que en solo tres semanas, ‘Trolls World Tour’ ha recaudado más (casi cien millones de dólares) que lo que hizo su precedente en cinco meses de explotación en salas.

No es la única película que se ha saltado, debido a las especialísimas circunstancias de la pandemia, alguna de las hasta ahora sagradas ventanas de exhibición. Todo el mundo parece estar experimentando con un circuito de exhibición que parece más líquido que nunca: hablábamos hace unos días de cómo 'Onward' o, más recientemente, 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' se habían saltado la explotación doméstica pasando directamente a su estreno en Disney+. En el caso de la primera, habría supuesto una posible salvación de un arranque en taquilla no muy lucido.

También hablábamos de cómo en el futuro, y además de innumerables retrasos en su meticuloso plan de estrenos del MCU, Disney se planteaba estrenar directamente en Disney+ (es lo bueno de tener activos en todos los eslabones de la cadena de la distribución) la eternamente pospuesta 'Artemis Fowl', que originariamente iba a ser el intento de la compañía por una apuesta young adult al estilo Harry Potter. ‘Trolls World Tour’ ha seguido ese mismo camino.

Nuevos trolls, nuevas vías de distribución

La decisión de Universal no solo parte de la cuarentena y el cierre de las salas. Tal y como cuenta The Wall Street Journal, la renovada importancia de las plataformas de streaming a causa del confinamiento ya no deja al VOD como final del trayecto. La película en digital ya no está destinada a rebañar algo de recaudación extra cuando la explotación del estreno ha sido agotado. Ahora es una meta en sí misma.

Sin embargo, afirma Jeff Shell, director de NBCUniversal, que esta nueva forma de distribución, que llama Premium Video On Demand, ya estaba planificada cuatro meses antes del confinamiento. "Los resultados", afirma Shell, "han superado nuestras expectativas y han demostrado la viabilidad del Premium Video On Deman. Tan pronto como las salas reabran, esperamos estrenar películas en ambos formatos simultáneamente".

Es lógico que ahora que esta vía se revela no como una solución de urgencia, sino como una forma de explotación genuína, compañías como Universal estén a favor de seguir experimentando con ella. En Estados Unidos les resulta económicamente beneficioso, ya que el 80% de los beneficios de la distribución digital es para la compañía, mientras que en salas es solo del 50%. Eso también marca una diferencia con la 'Trolls' original, que recaudó 153 millones de dólares, pero que debido al cambio en los porcentajes de beneficios para Universal, resultó menos rentable.

Universal es, sin duda, una de las productoras que más está experimentando en este sentido. Intentando adelantar a la más conservadora opción del retraso que propone Disney, Universal ya ha anunciado que lo nuevo de Judd Apatow, 'The King of State Island', previsto inicialmente para el 19 de junio, seguirá el camino de ‘Trolls World Tour’. El cuadro se completa con cuatro películas más ('El hombre invisible', 'La caza', 'Emma' y 'Never Rarely Sometimes Always') que tras un paseo muy limitado por salas -salvo la primera, que llegó a recaudar 122 millones de dólares- siguen los pasos de los Trolls en Premium Video On Demand.

La posibilidad de nuevas vías para la distribución

Aún es pronto para plantear unas líneas de comportamiento futuro (ni siquiera ahora que se va desvelando de qué forma van a abrir las salas, ya que los desequilibrios territoriales son todavía muy grandes), pero lo cierto es que otras compañías se plantean estrategias similares. Warner anunció que su nueva película de Scooby-Doo, '¡Scooby!', se saltaba los cines, pero que tras su estreno digital iría a HBO Max, es decir, una versión mixta de la estrategia de Universal y la de Disney.

AMC Theatres amenaza con no estrenar más películas de NBCUniversal si ésta mantiene su plan de estrenar simultáneamente en cines y PVOD

Sin embargo, todas estas productoras y distribuidoras tendrán que tener en cuenta un detalle importante: la presión que las salas puedan hacer en un futuro. Según informa Variety, AMC Theatres, una de las cadenas de cines más importantes de Estados Unidos amenaza con no estrenar más películas de NBCUniversal si Shell mantiene su plan de estrenar simultáneamente en cines y PVOD.

En una carta abierta de tono claramente beligerante, AMC afirma que "esta política afecta a todas las películas de Universal, entra en efecto hoy y no es una amenaza vacía o poco considerada", y anuncian que pueden extender ese tratamiento a cualquier otra compañía que imite las prácticas de Universal. La cuestión es: ¿quién tiene las de perder en este pulso? Algunos de los estrenos de Universal que la compañía clarísimamente quiere estrenar en salas porque las ha retrasado nada menos que un año, son la novena 'Fast & Furious' o 'Minions: The Rise of Gru', ambas previstas (ahora) para el verano de 2021.

¿Obedece el éxito de ‘Trolls World Tour’ a un auténtico cambio en las costumbres y gustos de los espectadores o, como dice un analista consultdo por Variety, es un efecto del confinamiento y del disparado consumo de plataformas de streaming y películas familiares? De momento hasta los Oscars han cambiado su criterio y permiten que películas estrenadas solo en VOD entren en las nominables, así que parece muy posible que, si no ante un cambio radical, sí estemos ante la confirmación de que esa ventana de exhibición ha llegado para quedarse definitivamente.