El streaming demuestra para este Halloween que el terror está más vivo que nunca

Ha sido un excelente año para el cine de terror. No solo el que hemos visto en la gran pantalla, sino series y películas estrenadas directamente en streaming o al que las plataformas han dado una visibilidad extraordinaria después de un discreto paso por salas. Si eres aficionado al cine de terror, tienes a tu alcance una variedad de estrenos y propuestas nunca vistas.

Desde las notables propuestas llegadas de Hulu y FX que estrena Disney+ al siempre interesante producto propio de Netflix. De la interminable selección de cine indie y de culto que hacen, cada a una a su manera, Filmin y Prime Video a la excelente selección de clásicos españoles, pasando por la posibilidad de recuperar clásicos del cine y la televisión de Warner en HBO Max. Quien no pase miedo este Halloween es porque no quiere.

Y con todo, cabe señalar que hemos tenido un muy buen año de estrenos de terror. 'The Walking Dead' se ha descolgado con los dos mejores spin-offs de su historia; dos maestros como Junji Ito y Guillermo del Toro han producido sendas y excelentes series antológicas: hemos tenido fenómenos virales como 'M3gan' o 'Terrifier 2'; Shyamalan ha demostrado que está en plena forma con 'Llaman a la puerta'; la saga 'Evil Dead' ha dado una sorprendente y brutal nueva entrega; 'Talk To Me' ha demostrado que el buen cine comercial sigue en forma y hasta hemos tenido sorpresones como 'Renfield' o 'El exorcista del Papa'.

Y para demostrar que no son espejismos, hemos seleccionado algunas excelentes muestras de terror actualísimo (muchas de ellas recién estrenadas con motivo de Halloween) a las que puedes acudir en streaming. El terror ya no es cosa de cuatro aficionados: es una de las fuerzas comerciales y creativas más potentes del fantástico actual. Y Halloween es la perfecta excusa para disfrutarlo.

Hermana Muerte

La precuela de la exitosísima 'Verónica' llega a Netflix en exclusiva, dirigida por Paco Plaza, el mismo director de aquella, pero con un giro más hacia lo atmosférico y lo macabro. No es para menos cuando la historia que nos cuenta está ambientada en un oscuro convento en los años de la Guerra Civil y la Dictadura, donde suceden aterradores fenómenos extraños. Imaginería muy personal y un ritmo más cercano al drama religioso que al carrusel de sustos para uno de los estrenos del año en la plataforma.

Puedes verla en Netflix

La caída de la casa Usher

Mucho se está hablando de esta tercera miniserie de Mike Flanagan inspirada en famosas casas encantadas del género, y que esta vez hunde sus uñas en el mítico Edgar Allan Poe. Una mezcla de 'Succession' y las mejores historias del autor bostoniano que nos presenta a dos hermanos al frente de una dinastía familiar que se desintegra poco a poco.

Puedes verla en Netflix

Hellraiser

La nueva entrega de 'Hellraiser', con cenobitas renovados y una nueva historia de descenso a los infiernos, ha llegado un poco de tapadillo a SkyShowtime, aunque su origen es el de producción para la aguerrida Hulu. Excelentes nuevos diseños para los cenobitas, una aproximación fresca y perversa a la saga y una interesante puesta en escena de David Bruckner, director de 'El ritual' y 'The Night House'.

Puedes verla en SkyShowtime

30 monedas

Aunque de cara a Halloween solo vas a poder ver un par de episodios de la segunda temporada, vale la pena no perder de vista la segunda tanda de episodios de esta serie de HBO Max, una de las pocas producidas en Europa por Warner. Álex de la Iglesia manda al intrigante protagonista de la primera temporada al mismísimo infierno y parece que plantea una narrativa más lineal, aunque igual de trepidante y llena de giros que en la primera temporada.

Puedes verla en HBO Max

Skinamarink

Filmin es la plataforma que está haciendo unas propuestas más singulares para esta temporada de Halloween, y entre todas ellas destaca esta pieza oscura y semiabstracta. A medias cine experimental independiente, a medias vídeo viral de terror para Tik Tok, cuenta con planos fijos y largos cómo dos niños se quedan solos en una casa de donde están desapareciendo las puertas y las ventanas. Desde luego, no para todos los gustos, pero si entras en su juego, una de las experiencias más cautivadoras del año.

Puedes verla en Filmin

Dashcam

Otra pieza muy especial, esta a manos del director de uno de los éxitos sorpresa en plena pandemia, 'Host' (que también puedes ver en Filmin). Un found footage agresivo y sin muchas monsergas en el que una cargante streamer que transmite desde su propio coche y está harta de las restricciones del COVID, ve cómo una situación aterradora se le va de las manos cuando decide dejar subir a una extraña mujer a su coche. Todo un viaje frenético y que no da respiro al espectador.

Puedes verla en Filmin

El exorcista del Papa

Quién nos iba a decir que de las explotaciones de El Exorcista que se estrenarían en 2023, esta sinvergonzonería sería la buena y la secuela oficial sería la mala. Un Russel Crowe desbordando personalidad y carisma se enfrenta a unas fuerzas del mal absolutamente verbeneras en una película que se basa en las andanzas de un exorcista real, el padre Gabriele Amorth. Posesiones de tebeo, rollo aventurero y un Crowe desatado en una película que es una fiesta para el amante del cine de posesiones.

Puedes verla en Movistar Plus+

La monja II

Quizás la mejor derivada que ha tenido una franquicia rebosante de secuelas y spin-offs, como es 'Expediente Warren'. Ésta triunfa gracias a sustituir aquel carrusel de catolicismo tétrico de la primera entrega por unos códigos cercanos (como le pasa a 'El exorcista del Papa', la otra sorpresa de horror religioso del año) al cine de aventuras. Todo aderezado con las inevitables raciones de posesiones, sustos y monjas de gesto espeluznante, que certifican la ineitable decadencia de la saga iniciada hace una década al mismo tiempo que nos lanzan a la cara su mejor entrega.

Puedes verla en HBO Max

