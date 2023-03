La película de terror más taquillera de 2022 ya está en Prime Video y se ha colocado en el top de lo más visto

17 millones de dólares de presupuesto y 217,4 de recaudación, lo que la convierte en una rentabilísima película que demuestra que el cine de terror (del presupuesto que sea) vive una excelente salud. Esta 'Smile' fue la película de género más taquillera de 2022, y acaba de llegar a Prime Video, donde en apenas unos días se ha colocado en lo más alto de su top de películas. En el momento de escribir estas líneas figura en el número 2.

'Smile' ha gustado tantísimo y con ella ha funcionado tremendamente bien el boca a boca porque es una historia de fantasmas tradicional, con resortes narrativos que los aficionados conocen, pero con un halo de modernidad que bebe de éxitos recientes como 'It Follows'. Una historia de maldiciones que nos retrotrae a los tiempos de 'The Ring', pero con una estética y un ritmo propio de los bombazos comerciales de Blumhouse.

'Smile' cuenta cómo, después de presenciar un incidente extraño y violento que afecta a una paciente, una psicóloga comienza a experimentar visiones terroríficas. Todos los que la rodean pueden ser víctimas de una extraña plaga caracterizada por extrañas e inquietantes sonrisas. Su única salida es indagar en su propio pasado para averiguar cómo acabar con esta epidemia de caras sonrientes.

Basándose en un corto propio (el inquietante 'Laura Hasn't Slept'), el director y guionista Parker Finn traza una historia de maldiciones que suena a ya vista, sí, pero que se ve revitalizada por influencias muy estimulantes. Por ejemplo, las grotesquerías en formato manga de Junji Ito. Una película que oscila entre lo familiar y lo innovador y que ofrece un plan sin fisuras si hora y media de tensión y sustos te suena a planazo.