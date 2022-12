Llega a HBO Max la película que quería cambiar el universo DC y que ha servido para poner punto y final a una era

The Rock no está demasiado acostumbrado a toparse con fracasos de taquilla, y 'Black Adam', de hecho, no lo ha sido del todo. La última película del Universo DC costó 230 millones de dólares y recaudó casi 400, lo que para muchos analistas le ha permitido recuperar (por los pelos) la inversión. Pero eso no ha sido suficiente para devolver al candelero a los héroes DC. La reciente llegada de James Gunn a la dirección de las próximas ficciones audiovisuales de DC ha frustrado las intenciones de Dwayne Johnson con una película que puedes ver desde hoy mismo en HBO Max.

'Black Adam' es una película que, sobre el papel, tenía mucho de lo que presumir. Un potente reparto con algunas estrellas como The Rock y Pierce Brosnan, un director más que competente (el español Jaume Collet-Serra, que suele brillar en el terreno del thriller más a ras de suelo, como sucede en sus colaboraciones con Liam Neeson), y la esperada recuperación de un grupo de héroes con tanta tradición como la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia (y de paso, un par de héroes históricos de la casa como Hawkman y Dr. Fate).

La película cuenta la historia de un antihéroe casi omnipotente, Black Adam, liberado de su tumba por accidente y convertido en una fuerza de la naturaleza gracias a poderes heredados, hace cinco mil años, de los dioses. Un punto de partida similar a 'Shazam!' con quien Black Adam comparte origen (y traje) pero que en este caso acaba enfrentándole a un singular grupo de héroes, la Sociedad de la Justicia.

'Black Adam', pese a sus carencias (de su tono inapropiadamente serio a su inquietante subtexto político), es una película de aventuras superheroicas moderadamente competente. El carisma de The Rock no brilla tanto como habría sido de desear debido a la aplastante carencia de humor en el guión, pero la presencia de la Sociedad de la Justicia alivia en buena parte los segmentos más graves de la historia. Una oportunidad perdida que vale la pena recuperar y que queda como la película que puso punto y final a una forma de ver el Universo DC.