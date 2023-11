Guía para no perderse en Doctor Who y en los 60 años de la serie de ciencia ficción más importante de todos los tiempos

'Doctor Who', la legendaria serie de ciencia ficción para todos los públicos de BBC cumple 60 años, y llega con el mejor de los regalos, al menos para el público no británico. En octubre de 2022, Disney y BBC llegaron a un acuerdo para que la serie sea distribuida en todo el mundo. Aunque hemos visto la encarnación moderna del Doctor en distintas plataformas de streaming, siempre incompleta (ahora está, a falta de las temporadas del último Doctor, en Prime Video), a partir de ahora (¡de hoy mismo!) la veremos casi simultáneamente a los espectadores ingleses, en Disney+.

Se trata de los tres especiales de 60 aniversario, que llegarán a nuestras pantallas los días 25 de noviembre, 2 de diciembre y 9 de diciembre. Todos están protagonizados por el Decimocuarto Doctor, que vuelve a tomar los rasgos de David Tennant, de la mano además de una de las acompañantes más queridas de la serie, Donna. Se trata de un evento realmente especial, no solo por el regreso del que es quizás el mejor Doctor de estas seis décadas, sino porque se percibe en estos especiales un mimo extraordinario, que ha llevado a contar con Neil Patrick Harris como una de las némesis de esta tanda.

Después de estos especiales, en algún momento de 2024 aún sin determinar, llegará la nueva temporada regular de la serie, con Ncuti Gatwa. Después de haber convertido al Doctor en una mujer con Jodie Whittaker, era obvio que sería el turno de alguna minoría racial, en un cambio perfectamente coherente con la ética integradora de la serie y su héroe desde hace muchos años. El fandom apenas se ha quejado porque, como todos sabemos, el fandom de 'Doctor Who' está perfectamente alineado con la ética de su héroe.

La cuestión que los muchos neófitos se harán es: ¿es necesario empaparse de sesenta años de historia para disfrutar de este esperado regreso? ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que hay que tener para arrancar con 'Doctor Who', cuál es el lore? ¿Hay que revisar algún episodio previo? Calma: hemos preparado una brevísima guía de iniciación a 'Doctor Who' que te dará todos los conocimientos necesarios para afrontar esta nueva temporada.

¿De qué va 'Doctor Who'?

El argumento más o menos canónico en la actualidad es el siguiente: el Doctor (ese es su nombre a secas) es un alienígena del planeta Gallifrey que viaja en una nave camuflada como una cabina telefónica británica, la TARDIS, que le permite moverse a cualquier punto del espacio y el tiempo. En sus viajes siempre está acompañado por uno o varios humanos, sus companions. Y periódicamente sufre una transformación, y se convierte en un nuevo Doctor que conserva los recuerdos del anterior, pero físicamente es nuevo. David Tennant será el decimocuarto (aunque por primera vez, comparte apariencia con uno anterior, el décimo) y Ncuti Gatwa será el decimoquinto.

¿Cuántas etapas tiene Doctor Who?

Técnicamente, hablamos de 39 temporadas. 871 episodios de los que casi un centenar se han perdido, porque en los sesenta la BBC no conservaba los programas que grababa. Pero hay dos grandes bloques: la etapa clásica, con los ocho primeros Doctores, y la etapa moderna, desde 2005 (también ha llovido ya), que arrancó con el Noveno Doctor, Christopher Eccleston.

En esa etapa, comandada por Russell T. Davies (que ha vuelto a la serie, en una de las mejores decisiones de su historia), se recuperó el personaje para las nuevas generaciones. El Octavo Doctor solo había protagonizado una TV Movie y el Séptimo había durado hasta 1989. Así que se entendió esta recuperación como una continuación para la que no hace falta haber visto lo anterior, una secuela que también funciona como un reboot, y que por supuesto hace guiños a todo el lore anterior, empezando por los grandes enemigos clásicos del Doctor, los Daleks y los Cybermen.

¿Por dónde empezar?

Sin duda, por la etapa moderna. No solo está más entonada con los gustos del espectador moderno, sino que se puede empezar directamente con ella prescindiendo de todo el bagaje previo. Si aún así te parece demasiada mandanga (trece temporadas hasta ahora), la etapa más accesible de esta etapa moderna es la de David Tennant, seguida por la de Matt Smith. La de Christopher Eccleston, la primera, es un poco antipática, entre otras cosas por las rencillas que le llevaron a dejar el personaje tras solo una temporada, pero tiene episodios magníficos y a su caracterización se le acaba pillando el gusto. Las etapas de Peter Capaldi y Jodie Whittaker son inferiores, pero como siempre, gozan de episodios grandiosos.

¿Y luego?

Y luego tienes literalmente un universo ante ti. No solo todos los Doctores anteriores, sino multitud de material adicional en forma de novelas, audiodramas (a los que BBC es tan aficionada, a menudo con los personajes encarnados por los mismos actores que les dieron vida originariamente). Si el inglés se te atasca, hay comunidades como Doctor Who ESP que se encargan de hacer más accesible todo este material. Y si tienes acceso a la web de BBC (es gratis, pero necesitarás una IP inglesa), ahí tienes absolutamente todo el material, incluso subtitulado en inglés.

¿Algún consejo más?

No te obsesiones con pillarlo todo. Cuanto más sabes de 'Doctor Who' más disfrutas de las referencias a episodios y momentos de, literalmente, décadas atrás. Pero no es necesario: piensa que es una serie de enfoque familiar, con un punto incluso educativo, y que no quiere dejar a nadie fuera. A 'Doctor Who' no hay que llegar con los deberes hechos. Pero permítete el lujo de descubrir por ti mismo el amplísimo transfondo en el lore de la serie, que te brindará evoluciones de personajes fascinantes, como la gran Missy.

Prefiero picotear un poco antes de zambullirme. ¿Alguna recomendación?

Complicada pregunta, pero hemos seleccionado algunos episodios infalibles (aparte de los especiales que va a estrenar Disney+ en lo que queda de año, y que seguro que son una puerta de entrada perfecta para lo que ya comentan que se llamará 'whoniverse'). Allá van algunos clásicos:

-'The Genesis of the Daleks' (1975): No vamos a entrar demasiado en los Doctores clásicos, entre otras cosas porque son complicados de encontrar (los DVDs de la BBC, si los localizas, son una buena opción: están subtitulados en inglés y llenos de extras). Pero ojo a esta historia del cuarto Doctor que ilustra perfectamente lo que es la retrocontinuidad de la serie para hacer que el lore encaje. Los Daleks nacieron en la primera temporada del primer Doctor, pero aquí se nos presenta su origen "real", fruto de un experimento de un doctor loco y megalómano, Davros. En el futuro (2005) descubriríamos que aquí dieron comienzo las Guerras del Tiempo, uno de los grandes eventos de la serie.

-'City of Death' (1979): El Doctor de los ochenta y finales de los setenta no tiene muy buena fama, pero Tom Baker es uno de los más queridos por episodios como este, escrito por Douglas Adamas, autor de la 'Guía del Autoestopista Galáctico'. Una aventura de robos de arte, con varias Giocondas, la aparición de Leonardo da Vinci y un alienígena antológico.

-'The Girl in the Fireplace' (2006): Doctor Who no solo ha contado historias en planetas remotos y futuros imposibles, aunque sean las más conocidas. Desde sus inicios el Doctor y sus companions viajaban al pasado, y aquí presentan una estupenda paradoja temporal (algo a lo que no es muy dada la serie, que se suele pasar por el forro las triquiñuelas de los viajes en el tiempo), aderezada con una historia de amor para el gallifreyano que no desentona con sus costumbres. Solo podía pasar en la Francia del siglo XVIII. Con robots.

-'The Impossible Planet/The Satan Pit' (2006): Que 'Doctor Who' sea una serie familiar no le impide tontear a menudo con géneros como el terror. Aquí el villano es el mismísimo Señor de las Tinieblas, pero el contexto es más propio de una película de terror claustrofóbico estilo 'Alien'. Además, incluye la presentación de una raza que tendrá notable importancia en el futuro de la serie, los Ood.

-'Blink' (2007): Para muchos whovians, el mejor episodio de la historia de la serie, aunque no es especialmente representativo. Una historia de terror breve y autocontenida en la que se presenta a uno de los enemigos más icónicos del Doctor: unas estatuas con forma de escalofriantes ángeles con colmillos que solo se acercan a sus víctimas cuando no se les está mirando. Una mezcla de terrores infantiles metafísicos y frenética historia de persecución infinita con una jovencísima Carey Mulligan dando la replica al Doctor.

-'Vincent and the Doctor' (2010): Quizás el episodio más popular de esa variante de Doctor Who que es "El Doctor se encuentra con personajes históricos". Aquí la celebrity es Vincent Van Gogh, y es uno de los capítulos más emotivos y conmovedores de la etapa moderna del personaje: el pintor es perseguido por un monstruo invisible, en una pieza que habla con una agudeza exquisita de las enfermedades mentales.

-'Heaven Sent' (2015): El mejor episodio de toda la etapa de Capaldi es este claustrofóbico acertijo en el que el Doctor despierta en un castillo vacío perseguido por un monstruo misterioso. La solución del enigma es un trampantojo conceptual heredero de la mejor ciencia ficción literaria y que deja bien claro por qué 'Doctor Who' es una serie que pertenece a una raza distinta a los habituales productos de ver y olvidar de la era del streaming.

