Warner recupera su saga estrella en 2026: nueva 'El Señor de los Anillos' con Gollum de protagonista y Peter Jackson como productor

Andy Serkis dirigirá y protagonizará este reencuentro con uno de los personajes más carismáticos de la franquicia creada por J.R.R. Tolkien. Será en la película 'The Hunt for Gollum', que Warner ha anunciado en su comunicación a los accionistas de los resultados del primer trimestre del año. De la producción se encargará Peter Jackson, director de la trilogía original y de las películas que adaptaron 'El Hobbit'.

Para asegurarse de que no acontece otro fiasco como el de 'El Hobbit', que arrancó con Guillermo del Toro a bordo, el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, ha asegurado que Jackson "estará involucrado en cada paso del camino". Peter Jackson estará acompañado de sus socios habituales, Fran Walsh y Philippa Boyens.

De hecho, son los propios Walsh y Boyens quienes se encargarán de desarrollar el guion, ayudados por Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou (que han escrito también 'Lord of the Rings: The War of the Rohirrim', así que Warner debe estar contenta con cómo va esta última). Según Warner, se encuentran aún en una fase muy primitiva del trabajo, y afirma Zaslav que "explorarán historias que aún no han sido contadas", así que cabe pensar que estamos ante algo similar a una precuela que indagará en los orígenes del personaje.

Warner anunció hace solo unos meses que iban a desarrollar una serie de películas basadas en los libros de Tolkien a través del sello New Line Cinema, propiedad de Warner y productora en su momento de la trilogía original. Los derechos han sido licenciados desde Embracer, actual propietaria de los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit desde agosto de 2022.

Cabecera | Warner

