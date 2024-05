Al CEO de Electronic Arts no le basta con cobrar 70 euros por sus videojuegos. Ya está estudiando cómo meter anuncios en ellos

La publicidad en los videojuegos siempre ha sido objeto de discusión por motivos evidentes. Encontrarse un anuncio mientras te echas una partida es, probablemente, lo último que esperabas encontrar tras haber pagado 70 u 80 euros por él, pero no es ningún secreto que es algo que se está investigando y que, como veremos más adelante, se ha implementado en alguna ocasión con más o menos acierto.

La compañía protagonista de hoy es Electronic Arts, que hace unos días tuvo un encuentro con sus inversores para presentar sus resultados trimestrales. Y sí, hubo una pregunta acerca de los anuncios en los triple A y sí, la respuesta es clara: se está estudiando.

¿Y los anuncios, qué? Si echamos un vistazo a la transcripción del encuentro, en la página 12 (PDF) podremos leer una pregunta realizada por Eric James Sheridan, de Goldman Sachs. El ejecutivo pregunta por la "la oportunidad de mercado para la inserción de anuncios más dinámicos en los juegos AAA más tradicionales a través de diferentes formatos y cómo cree [el CEO de Electronic Arts] que podría ser la oportunidad de ingresos a medio y largo plazo". La respuesta de Andrew Wilson, CEO de EA, fue la siguiente:

"En cuanto a la publicidad, creo que aún es pronto. A lo largo de nuestra historia hemos tenido muy en cuenta la publicidad en el contexto de nuestras experiencias de juego. Pero, una vez más, cuando pensamos en los miles de millones de horas que pasamos jugando, creando, viendo y conectando, y en que gran parte de ese compromiso se produce en los límites de una experiencia de juego tradicional, nuestra expectativa es que la publicidad tiene la oportunidad de ser un motor significativo de crecimiento para nosotros.

Tendremos muy en cuenta este aspecto, pero ahora mismo tenemos equipos internos en la empresa que estudian cómo llevar a cabo implementaciones muy meditadas dentro de nuestras experiencias de juego. Pero lo que es más importante, a medida que empezamos a crear comunidades y a aprovechar el poder de la comunidad más allá de los límites de nuestros juegos, ¿cómo pensamos en la publicidad como motor de crecimiento en ese tipo de experiencias?".

En resumidas cuentas. Para el CEO de la compañía, todavía es "pronto" para hablar de publicidad en los juegos convencionales. Una cosa es un juego de una franquicia que invite a poner publicidad, como los juegos deportivos (EA es el principal exponente en este sentido) y otra muy distinta ponerlo en un triple A convencional, como podría ser un 'Star Wars Jedi'. Sin embargo, es una realidad que se está investigando y lo que queda en el aire es el significado de "implementaciones muy meditadas" y qué esperar de ello.

Publicidad de Nike en EA Sports FC 24 | Imagen: 3DJuegos

El potencial. Es enorme, por supuesto. Eric James Sheridan también pregunta por la posibilidad de hacer películas y series de sus franquicias (pregunta que tiene todo el sentido viendo el éxito de 'Fallout') y, aunque Wilson da una respuesta un poco vaga, sí deja caer que los usuarios ven "miles de millones de horas solo en FC [el juego de fútbol]" y que imaginemos si añadimos 'Madden', 'Los Sims', 'Battlefield' y 'Apex'. Electronic Arts tiene una audiencia enorme para mostrar publicidad no solo de jugadores, sino de personajes que ven a los jugadores (Twitch, YouTube, TikTok...). Solo el tiempo nos dirá cómo se materializará esta investigación.

Los antecedentes. Porque sí, haberlos haylos. Ya en el año 2007 el videojuego 'Crackdown' fue objeto de crítica por mostrar publicidad de la película '300'. Un año más tarde, en el 2008, se mostró publicidad para votar a Barack Obama en 'Burnout Paradise' (de EA) y como esas, otras tantas. Cómo olvidar los power-ups de Doritos y Mountain Dew en 'Metal Gear Solid: Peace Walker', Verizon como compañía de telefonía en 'Alan Wake' o el Mercedes-Benz en 'Mario Kart 8'.

El caso de EA, además, es particular porque ya fue criticada por eso en alguna que otra ocasión. A bote pronto podemos pensar en el videojuego 'NBA 2K21', que mostraba publicidad en la pantalla de carga como si de una pausa de un partido real se tratase. Y qué decir de los anuncios de 'The Boys' en el 'UFC' que saltaban en plena partida. Ni que decir tiene que a las personas que pagaron por el juego no les hizo excesiva gracia. A otras empresas que han hecho algo similar, como Ubisoft, también les salió el tiro regular.

Imagen | 3DJuegos editada por Xataka

