Microsoft está trabajando para introducir anuncios en los juegos gratuitos de Xbox, según Insider

¿Estás preparado para ver anuncios dentro de tus juegos? Esto podría ser una realidad en unos meses. Según Insider, Microsoft está trabajando en un programa que permitirá a "marcas seleccionadas" mostrar publicidad dentro de títulos gratuitos de Xbox.

Los de Redmond, según las fuentes consultadas por el medio, son conscientes de que los anuncios podrían "irritar" a los jugadores o interrumpir los juegos, por lo que intentarán evitar ese sentimiento de disgusto con publicidad más discreta.

Los anuncios llegarían este mismo año

Microsoft estaría en búsqueda de compañías de tecnología publicitaria para su nuevo programa. El objetivo de estas asociaciones sería crear el sistema que permita a las marcas publicar y gestionar los anuncios en los juegos gratuitos de Xbox.

Las marcas podrías escoger diferentes medios para mostrar sus anuncios, principalmente integradas al juego. Por ejemplo, dentro de las vallas publicitarias de un juego de carreras o los propios espacio publicitarios de los juegos de mundo abierto.

De momento no hay muchos detalles sobre la forma en la que se mostrará la publicidad, por lo que no se sabe si los mensajes publicitarios llegarán también a skins o si estos, en general, incluirán contenidos multimedia con vídeo o audio, y no solo imágenes estáticas.

Las fuentes señalan que Microsoft no tendría la intención de quedarse con parte de los ingresos de su programa publicitario. El objetivo del mismo, en cambio, sería que las desarrolladoras y las empresas publicitarias puedan repartirse los ingresos.

Asimismo indican que los de Redmond no utilizarán los datos que recopilan con Bing y otros de sus servicios para ofrecer anuncios dirigidos. Esta decisión respondería a cuestiones regulatorias y de privacidad.

Y, por ahora, no se ha podido confirmar si Microsoft ya ha comenzado a ofrecer su oferta publicitaria a las "compañías seleccionadas". Sin embargo, el medio señala que el programa podría lanzarse en algún momento del tercer trimestre de este año.

Microsoft no ha hecho referencia estos planes, pero la compañía dijo a través de un portavoz: "siempre estamos buscando formas de mejorar la experiencia de los jugadores y desarrolladores, pero no tenemos nada más que compartir".

Esta no sería la primera incursión de los anuncios en las consolas de Microsoft. Actualmente se ofrecen espacios publicitarios en la pantalla de inicio de Xbox, que van más allá de los juegos y pueden llegar a mostrar desde plataformas de streaming o series hasta restaurantes.

Sony, por su parte, muestra "anuncios" de juegos en la pantalla de inicio de PlayStation o lo que ellos llaman "contenido personalizado y curado". Es decir, a los usuarios les suele aparecer un icono de un juego que no les pertenece y al hacer clic en él se les pedirá que lo compren.

Pero Microsoft no es el único actor de esta industria interesado en mostrar anuncios dentro de los juegos. Una compañía llamada PlayerWON está trabajando para llevar el modelo publicitario que hemos visto en los juegos juegos free-to-play de los móviles a las PCs y consolas.

Es decir, los anuncios se introducirán en formato de vídeo y a pantalla completa en "momentos de inactividad" de la partida y los usuarios decidirán si verlos o no. En caso que decidan verlos, "recibirán recompensas inmediatas y a largo plazo para usar en el juego".

Por el momento desconocemos si PlayerWon ya ha logrado acuerdos con desarrolladores de juegos de consolas para implementar su modelo publicitario allí. En cualquier caso, hay más de un proyecto que busca llevar anuncios a los juegos de consolas. El tiempo nos dirá si tienen éxito o no.

Imagen | Unsplash

