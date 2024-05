Los televisores OLED, Neo QLED 8K y 4K de Samsung para 2024 llegan a España. Nos prometen la mejor IA y el mejor procesado

Para la filial de Samsung que se responsabiliza del diseño y la fabricación de sus televisores 2024 es el año de la inteligencia artificial (IA). Sus pantallas incorporan este tipo de algoritmos desde hace varios años para afrontar, entre otros procesos, el escalado de la imagen desde una resolución inferior a la nativa del panel. Sin embargo, los portavoces de esta compañía insisten en que sus nuevos televisores incorporan la IA más avanzada que han puesto a punto hasta ahora para resolver no solo la optimización de las imágenes, sino también la del sonido y la eficiencia energética.

Un hecho que avala esta promesa es la incorporación en todos los televisores de los que vamos a hablar en este artículo de un procesador de imagen diseñado específicamente para optimizar la ejecución de los algoritmos de IA. El chip NQ8 IA Gen 3, que es el procesador de imagen del Neo QLED 8K QN900D, el televisor insignia de esta marca para 2024, se apoya en una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dos veces más rápida que la que incorpora su predecesor. Además, la cantidad de redes neuronales con las que trabaja se ha multiplicado por ocho, pasando de 64 a 512.

Los televisores OLED de Samsung para 2024 estrenan el procesador NQ4 AI Gen2

Samsung OLED S95D de 77 pulgadas.

Este año el televisor con panel orgánico más avanzado que nos propone Samsung es el OLED S95D. Su procesador de imagen es el mismo chip NQ4 AI Gen2 que podemos encontrar también en los otros dos modelos OLED para 2024. Sin embargo, el panel QD-OLED de este televisor no es idéntico al de los modelos S90D y S85D. Y es que la matriz orgánica QD-OLED de 3ª generación de este televisor es capaz de entregar picos de brillo de 3.000 nits.

Nosotros ya lo hemos visto en acción en dos ocasiones, y su rendimiento con los contenidos HDR es fabuloso. Además, el S95D se desmarca de los otros dos televisores OLED que lo acompañarán en el catálogo de esta marca este año gracias a un sonido más ambicioso y una conectividad un poco más flexible. Os indicamos todos los detalles en la tabla de especificaciones que publicamos un poco más abajo.

Tanto el S95D como el S90D son capaces de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz

Vamos ahora con el S90D, que no es otra cosa que el modelo OLED intermedio. Este televisor está disponible hasta en 83 pulgadas, aunque su matriz presumiblemente es un poco menos luminosa que la del modelo S95D. En cualquier caso, como he mencionado más arriba, también incorpora el procesador de imagen NQ4 AI Gen2, que según Samsung trabaja con 20 redes neuronales para afrontar el proceso de escalado.

Y merece la pena que no pasemos por alto que tanto el S95D como el S90D son capaces de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz. Esta prestación es interesante para aquellos jugadores que tienen la intención de conectar su PC a su nuevo televisor.



S95D S90D S85D panel QD-OLED 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 120 Hz (hasta 144 Hz) QD-OLED 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 120 Hz (hasta 144 Hz) QD-OLED 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 120 Hz resolución 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles tamaños disponibles 55, 65 y 77 pulgadas 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas 55, 65 y 77 pulgadas brillo OLED HDR Pro OLED HDR+ OLED HDR+ procesador de imagen NQ4 AI Gen2 Processor NQ4 AI Gen2 Processor NQ4 AI Gen2 Processor hdr HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG sonido 70 vatios 4.2.2 canales Dolby Atmos OTS+ 40 vatios 2.1 canales Dolby Atmos OTS Lite 20 vatios 2 canales Dolby Atmos OTS Lite conectividad 4 x HDMI 2.1, 3 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica y 1 x RF 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica y 1 x RF conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 sistema operativo Tizen OS Tizen OS Tizen OS precio Desde 2.398,99 euros (55 pulgadas) No disponible No disponible

Vamos ahora con el S85D, que es el televisor OLED más asequible que nos propone Samsung este año. Su panel orgánico es presumiblemente el mismo del S90D, y también tiene a su favor el hecho de que la batuta del procesado de la imagen la lleva el chip NQ4 AI Gen2, al igual que en sus dos hermanos mayores.

Eso sí, hace dos concesiones frente a los modelos S95D y S90D. La primera de ellas consiste en que solo puede trabajar con una frecuencia de refresco de 120 Hz, y no a 144 Hz. Y la segunda es que su sonido es el menos ambicioso de los tres televisores OLED que nos propone Samsung este año, aunque esto no significa en absoluto que no esté a la altura. Lo comprobaremos si se presenta la oportunidad de analizarlo a fondo.

La IA llega con más fuerza que nunca a los televisores Neo QLED 8K y 4K de 2024

Samsung Neo QLED 8K QN900D.

Como acabamos de ver, el televisor OLED S95D se erige en lo más alto del porfolio de dispositivos de Samsung con panel orgánico, pero para esta marca su televisor más avanzado de 2024 es el Neo QLED 8K QN900D. Como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, incorpora el procesador de imagen más potente de Samsung, y, además, su panel puede trabajar con juegos a una frecuencia de refresco máxima de 240 Hz. También tiene la retroiluminación mini-LED y el sonido más ambiciosos de todo el catálogo de Samsung.

El otro modelo 8K, el Neo QLED QN800D tiene un procesador de imagen un poco menos potente; trabaja a una frecuencia de refresco máxima de 165 Hz y su sonido no es tan ambicioso como el del modelo Neo QLED insignia. Un apunte importante: todos los televisores de los que hablamos en este artículo procesan contenidos HDR10+, HDR10 y HLG, pero no Dolby Vision.

El QN95D y el QN90D incorporan un panel capaz de trabajar con juegos a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz

Vamos ahora con los televisores Neo QLED 4K. El más avanzado es el modelo QN95D, aunque, curiosamente, todos ellos incorporan el mismo procesador de imagen, el chip NQ4 AI Gen2. El QN95D y el QN90D incorporan un panel capaz de trabajar con juegos a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz. Como estamos viendo ambos modelos tienen mucho en común, pero a priori el QN95D implementa una tecnología de retroiluminación mini-LED más avanzada que el modelo QN90D. Y también tiene un sonido más cuidado. Eso sí, este último está disponible hasta en 98 pulgadas.

Por último, el QN85D tiene el mismo procesador de imagen que sus hermanos mayores, como acabamos de comprobar, pero su panel solo trabaja a una frecuencia de refresco de 100 Hz. Sobre el papel su tecnología de retroiluminación mini-LED es un poco menos avanzada que la que han implementado los ingenieros de Samsung en los modelos QN95D y QN90D. Y su sonido es algo menos ambicioso. Eso sí, a igual tamaño el modelo QN85D tiene un precio más atractivo, por lo que a priori es una opción que también merece la pena tener en cuenta.



QN900D qn800D QN95D QN90D QN85D panel Neo QLED LCD VA 8K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 100 Hz (hasta 240 Hz) Neo QLED LCD VA 8K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 100 Hz (hasta 165 Hz) Neo QLED LCD VA 4K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 100 Hz (hasta 144 Hz) Neo QLED LCD VA 4K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 100 Hz (hasta 144 Hz) Neo QLED LCD VA 4K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 100 Hz resolución 7.680 x 4.320 puntos 7.680 x 4.320 puntos 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles retroiluminación Mini-LED Mini-LED Mini-LED Mini-LED Mini-LED tamaños disponibles 65, 75 y 85 pulgadas 65, 75 y 85 pulgadas 55 y 65 pulgadas 43, 50, 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas 55, 65, 75 y 85 pulgadas brillo Neo Quantum HDR 8K+ Neo Quantum HDR 8K+ Neo Quantum HDR+ Neo Quantum HDR+ Neo Quantum HDR micro dimming Ultimate 8K Dimming Pro Ultimate 8K Dimming Pro Ultimate UHD Dimming Pro Ultimate UHD Dimming Supreme UHD Dimming procesador de imagen NQ8 AI Gen3 NQ8 AI Gen2 NQ4 AI Gen2 NQ4 AI Gen2 NQ4 AI Gen2 hdr HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG sonido 90 vatios 6.2.4 canales Dolby Atmos OTS Pro 70 vatios 4.2.2 canales Dolby Atmos OTS+ 70 vatios 4.2.2 canales Dolby Atmos OTS+ 60 vatios 4.2.2 canales Dolby Atmos OTS+ 40 vatios 2.2 canales Dolby Atmos OTS Lite conectividad 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 3 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x RF y 1 x CI conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Blueooth 5.2 Wi-Fi 6E Blueooth 5.3 Wi-Fi 5 Blueooth 5.2 Wi-Fi 5 Blueooth 5.2 Wi-Fi 5 Blueooth 5.2 sistema operativo Tizen OS Tizen OS Tizen OS Tizen OS Tizen OS precio Desde 5.499 euros (65 pulgadas) 7.999 euros (85 pulgadas) Desde 2.799 euros (55 pulgadas) Desde 1.299 euros (43 pulgadas) Desde 1.599 euros (55 pulgadas)

Televisores OLED y Neo QLED 8K/4K de Samsung para 2024: precio y disponibilidad

Los televisores que nos propone Samsung para 2024 comenzarán a llegar a las tiendas el próximo 15 de mayo. Estos son los precios recomendados que conocemos por el momento:

