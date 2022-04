"Gracias a la OTT recibimos un montón de datos que podemos interconectar": Fabio Gallo, de la Liga Tech, habla sobre LaLiga Pass

El fútbol español está de estreno internacional. Tras las noticias de las últimas semanas sobre las negociaciones para ver quién emite LaLiga durante el próximo lustro y muchos rumores previos sobre un lanzamiento así, Indonesia y Tailandia se han convertido en los dos primeros países en acoger LaLiga Pass, la OTT de LaLiga para vender la suscripción mensual directamente al consumidor, sin intermediarios en forma de telecos o broadcasters.

A raíz de este lanzamiento entrevistamos en Xataka a Fabio Gallo, Head of Product en LaLiga Tech, la filial que agrupa los desarrollos tecnológicos de la institución para explotarlos comercialmente. Con él hablamos de los detalles técnicos de este lanzamiento, de las posibilidades que permite o de los planes para las próximas fases.

Xataka: ¿Por qué se ha empezado con la OTT en estos dos países, Indonesia y Tailandia?

Fabio: Es una razón muy sencilla. Al final la idea global que tenemos es dar la posibilidad a fans de todo el mundo de poder ver la primera y la segunda división española, en cualquier parte del mundo. Y cuando no hay posibilidad de hacerlo a través de un partner local, por primera vez se ha planteado una opción directa al consumidor en estos dos países.

Nuestro objetivo como liga es ofrecer a los fans de todo el mundo la posibilidad de ver todos los partidos de toda la competición, incluyendo los partidos clásicos antiguos, o programas especiales que se irán creando cada semana, para que los fans se acerquen más a LaLiga y pueda aprovechar tener una única aplicación en la que ver, por fin, todo el fútbol sin tener que ir cambiando de una a otra. Ese es el objetivo, y por eso se llama OTT.

En el comunicado de LaLiga Pass se dice que además de los partidos llegarán otros contenidos exclusivos, como resúmenes o momentos destacados. Paradas, goles, etc. ¿Qué más?

Sí, se van a poner los mejores partidos, los más vistos, los que los fans van a tener a su disposición no solo una vez, ya que lo que hacemos en directo también estará bajo demanda. Esa es la belleza de tener la OTT. Eso ayuda también a los fans a ver partidos, a interactuar con la plataforma... Eso es lo que se quiere dar. Aparte, habrá programas especiales cada semana.

¿Llegarán también otras competiciones y deportes, como los que incluye LaLiga Sports TV?

Sí, en los casos que los derechos lo permitan, la idea es dar contenidos de LaLiga Sports TV.

Estos dos primeros países tienen un PIB per cápita sensiblemente inferior al de España, que tampoco es que sea un líder mundial. ¿Cómo afecta esto a la conectividad de estos países? ¿A los requisitos técnicos? ¿Hay problemas con dispositivos de especificaciones inferiores?

En estos dos primeros países, con tecnología y conectividad más modestas, se ha incorporado un bitrate adaptativo con una calidad mínima inferior a la habitual en España

Absolutamente, en LaLiga Tech tenemos mucho conocimientos de estos países, y de este tipo. El gran problema que hay en todo el sudeste asiático y en los países emergentes es que efectivamente la conectividad es muy baja. Y aparte, utilizan, como bien dices, móviles y conectividades diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Y el 90% del mercado es Android. Así que a nivel tecnológico lo que se quiere poner en marcha son soluciones para usuarios de este tipo de teléfonos.

¿Qué se hace para que no tengan problemas? Pues una solución de bitrate adaptativo. En este caso incluso con un primer bitrate mucho más bajo de lo normal. Por ejemplo, en España solemos empezar con 720p, o a veces algo menos. En este caso la idea es empezar a partir de 200p para ayudar a todos los que no tienen conexión Wi-Fi y utilizan sus datos, que muchas veces ni siquiera son 3G, sino 2G. En principio, que no se tengan que desconectar, sino que puedan ver el partido en la calidad que, aunque no sea lo mejor, sigan pudiendo disfrutar de él.

¿Qué compresión utilizan las emisiones?

Utilizamos H.264.

¿Hay planes de usar el códec AV1 en un futuro?

Estamos atentos a la evolución de códecs del mercado y por supuesto contemplamos AV1 para el futuro, además de otros códecs de nueva generación que nos permitan llegar a más dispositivos empleando el ancho de banda óptimo y maximizando la calidad de entrega a nuestros usuarios.

La salida es para iOS, Android, web y aplicaciones para Smart TV. En la nota de prensa se dice que se ampliará a nuevas plataformas y dispositivos.

Sí, y habrá plataformas específicas que son muy usadas en ciertos países. Por ejemplo, en India hay una en particular que es la más usada. Cada país tendrá un trabajo específico para adaptarnos a él y a llegar lo mejor posible a los fans. El producto no es cuestión de lanzarlo y ya está, sino que tiene una evolución continua.

¿Ahí entran consolas, o el Fire TV de Amazon?

Sí, con el Fire TV por ejemplo hay otros mercados y contextos donde ya lo está a través de LaLiga Sports TV, es cuestión de adaptar.

¿Hay algún dispositivo o plataforma que podamos dar por descartada en esta compatibilidad?

De momento, no. Lo primero para nosotros es recoger datos de uso, porque siempre podemos encontrar sorpresas en positivo o en negativo. Como somos una empresa data-driven y nos gusta tener controlados los datos de audiencia y de uso, iremos mejorando. No se descarta que si una plataforma no tiene cabida en alguna área geográfica, se acabe descartando.

¿Cuántas reproducciones simultáneas permite la aplicación?

Solo un usuario a la vez. No es posible conectar dos personas al mismo tiempo para visualizar los partidos.

En esta primera fase el contenido llega en 1080p, limitado a un usuario por cuenta y con funcionalidad anti-VPN

¿Qué resolución máxima ofrece?

1080p. Estamos pensando en ir a 4K, pero para estos mercados vamos a ver la audiencia primero, en qué plataformas se usan... 4K puede estar disponible, pero pensamos que 1080p en este momento es suficiente.

Se menciona que hay tres partidos de los diez de cada jornada de LaLiga Santander que estarán narrados en el idioma local. ¿Los otros siete en qué idioma estarán? ¿Español e inglés?

Así es, siempre español e inglés. Y cuando hay una posibilidad para otros partidos, en el idioma local también. Esto a nivel de descubrimiento, no solo de consumo.

¿Qué ocurre con la gente que intente usar esta app desde otro país mediante una VPN?

Tenemos una funcionalidad anti-VPN para bloquear el uso de VPN.

Alguna vez habéis comentado que la OTT propia permitirá personalizar más el producto. ¿En qué sentido?

La personalización o la recomendación de contenido tiene sentido cuando hay mucho contenido. Cuando lo hay, es más difícil el descubrimiento. Esa parte se incluye en recomendaciones de contenidos personalizados. Eso está pensado para ser incluido en una segunda fase, cuando ya haya mucho más contenido, no en una fase inicial. Se lanzará una solución personalizada para esta recomendación y que los clientes puedan disfrutar de más contenidos en función de sus preferencias.

Lo bueno es que nosotros recibimos un montón de datos que interconectamos, y así luego podemos entender a las personas, segmentos de edades, etc, qué tipo de contenidos les resultan más afines.

¿Qué potencial veis a esta OTT que todavía no está implementado, pero tenéis en la hoja de ruta?

Brutal. Un potencial brutal, desde nuestro punto de vista. Es una pequeña revolución. Para una liga de fútbol tan importante... No he visto ligas europeas lanzar una solución directa al consumidor de esta potencia. Sí que hay cosas en el mercado, plataformas deportivas... Pero una solución tan disruptiva, en un contexto en el que los derechos siguen aumentando de valor, es impresionante. Y tener, como experiencia de usuario, una aplicación desde la que poder ver todos los partidos, y luego poder volver a verlos cuantas veces quiera, desde donde quiera, cuando quiera... Esperamos que para el fan sea un éxito.

Cuando este producto esté maduro también en cuanto a base de usuarios, países en los que tiene presencia, etc… ¿Cuál crees que será la tendencia para las OTT entonces?

La OTT son módulos que se van interconectando unos a otros. Tanto a nivel de producto como de tecnología como de negocio. Los datos, desde nuestro punto de vista, son realmente el punto más importante. Nuevos algoritmos, la posibilidad de incluir cosas como pagos NFT a cinco años vista es algo que no veo tan descabellado... O la posibilidad de incluir contenidos que no sean lineales, sino a través de una aplicación de realidad virtual... Es algo que no veo tan lejos.

"Trackeamos miles de datos. De consumos, de cualquier cosa que pase. Es una de nuestras fortalezas"

A nivel de recolección de datos, ¿qué tipo de información del usuario podéis inferir por el uso de la aplicación o la web?

Realmente trackeamos miles de datos. De consumos, de cualquier cosa que pase. Es una de nuestras fortalezas en LaLiga Tech, porque te permite tener un control total sobre la audiencia, sobre lo que realmente le gusta... Pero también sobre lo que la tecnología te puede dar o no. Te pongo un ejemplo: el tema del buffering. Es algo fundamental en una experiencia de vídeo. Poder monitorizar eso es fundamental. También podemos trabajar con servicios de terceros de analítica en tiempo real, recibir alertas automáticas cuando hay un fallo, o un ratio de buffering que es demasiado alto en comparación con los demás... Nos llegan alertas, y gracias a eso reaccionamos.

Este escenario próximo cookieless, con Apple haciendo tantas restricciones o Google cambiando la forma de gestionarlas, imagino que ha sido otra palanca que os habrá impulsado para pasar a este modelo directo al consumidor.

Absolutamente. La estrategia final la estamos definiendo ahora, pero es totalmente correcto lo que dices. Tenemos un departamento en LaLiga Tech que se llama justamente Estrategia de Cliente, y está definiendo la estrategia cookieless. Está en nuestro radar.

Has mencionado en la explotación de datos mucha mejora interna, de desarrollo. ¿Puede tener otro uso más comercial, como ofrecer otros servicios, juegos, aplicaciones, merchandising...?

Sí, ese es un punto fundamental. Todos los datos que recibimos, de cualquier aplicación, dispositivo, etc, has de pensar que van a una nube, el Customer Intelligence & Analytics. Es un proyecto muy grande de nuestro ecosistema digital. Teniendo toda esa conexión de datos tenemos no solo los datos clásicos, que vienen de una OTT o una web. Lo que hacemos es interconectarlos.

Los datos que tenemos no solo miran si Fabio está entrando en la OTT en Indonesia o en Tailandia, y ha salido, y si he perdido a esa persona. Miran si ha salido, dónde ha ido, qué ha hecho, qué intereses tiene... Para tener una visión comercial y poder compartir ciertos datos con los partners de LaLiga, que pueden ser sponsors, venta de ticketing, venta de merchandising, etc.

¿Qué valor añadido, al margen de lo financiero, saca LaLiga de esta OTT frente a la explotación vía terceros, como Telefónica y DAZN?

Si miramos la historia de LaLiga, no es algo estrictamente novedoso, al final lanzamos hace unos años LaLiga Sports TV, que fue la primera OTT. Se lanzó también para tener conocimientos internos para entender qué quieren los usuarios, cómo quieren visualizar, etc. Porque ya entonces nuestro presidente ya tenía la visión de pensar más allá de la forma tradicional, de distribuir los derechos. Y también hace años se pensó en la posibilidad de tener una solución directa al consumidor de la propia Liga. Con contenidos de primera y segunda división.

No es algo que sale de un día para otro, como podrás imaginar, es una estrategia muy estudiada. Y al final el objetivo de LaLiga es distribuir los contenidos a través de cualquier dispositivo, ya sean tradicionales, como nuevas tecnologías, que son las más usadas por generaciones un poco más jóvenes.