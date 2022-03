Toda LaLiga se verá en Movistar+: DAZN cede sus derechos a cambio de 280 millones por temporada

Ya conocemos los detalles sobre cómo quedará repartido el fútbol tras el acuerdo entre DAZN y Telefónica para los próximos cinco años. Las dos plataformas han anunciado qué cantidad de partidos se podrá ver en cada plataforma y cuánto pagará Telefónica a DAZN por quedarse con el paquete completo.

Movistar Plus+ y DAZN han alcanzado un acuerdo, no exclusivo, para las próximas 5 temporadas. La repartición es la siguiente: los clientes de Movistar Plus+ podrán ver todos los partidos de La Liga, mientras que los clientes de DAZN tendrán acceso a 5 partidos por jornada.

Movistar Plus+ seguirá teniendo todo el fútbol y DAZN ofrecerá 5 partidos

El valor acordado es de 280 millones de euros por cada una de las temporadas, lo que supone un ahorro del 15% respecto del coste por jornada actual. La cifra de 1.400 millones de euros por las cinco temporadas coincide con la filtrada hace varios meses.

Los usuarios que no son clientes de Movistar+ podrán acceder a 5 partidos por jornada, contratando el paquete DAZN La Liga, a través de la app de DAZN. Estos cinco partidos serán retransmitidos por un equipo de presentadores y comentaristas propio. En total, DAZN emitirá 175 partidos de LaLiga durante cinco temporadas.

Tras este acuerdo, Movistar+ seguirá ofreciendo todo el fútbol y DAZN ofrecerá un paquete con 5 partidos. Sin embargo, se trata de un acuerdo no exclusivo por lo que habrá que esperar si Telefónica vende los derechos a otros operadores. Un movimiento que también podrá realizar DAZN, que sigue teniendo los derechos sobre 5 partidos.

Entre las dos compañías se pagó 990 millones de euros por temporada, de los cuales Telefónica invirtió 520 millones y DAZN 470 millones de euros. Con la cesión de derechos, la inversión final de Telefónica para obtener todo el fútbol es de 800 millones, mientras que DAZN habrá aportado 190 millones de euros, para poder retransmitir los cinco partidos por jornada.

Movistar Plus+ consigue seguir siendo la referencia para ver todo el fútbol y reduce su inversión con la participación de DAZN, mientras que la plataforma de streaming se convierte en una alternativa para quienes no deseen suscribirse al paquete completo de Telefónica.