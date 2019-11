Los estrenos de Netflix en diciembre 2019: 46 series, películas y documentales originales

Algún regreso esperado como 'You', estrenos tan anticipados como 'The Witcher' -uno de los platos fortísimos de Netflix para la temporada-, sorpresas de última hora como 'El vecino' -ya al filo del año que viene-, alguna serie nueva que no esperábamos a estas alturas, como 'V-Wars'... y por supuesto, continúan los programas pensados especialmente para estas fechas, omcluida alguna nueva serie de animación para pequeños y grandes, como la versión animada de 'Fast & Furious'

En resumen: súmale especiales de comedia, anime de todo tipo, películas de ambientación navideña al más puro estilo Netflix, y tenemos la primera de las plataformas que desvela su programación de cara a la traca final del año, y las expectativas no son escasas. Bienvenidos al último mes de un 2019 que no es sino un aperitivo para las guerras del streaming que nos esperan en 2020.

Vamos allá: estas son las novedades más destacables de entre todo lo que estrena Netflix en este último mes del año 2019.

Catálogo de nuevas series en España

'V-Wars'

Ian Somerhalder, a quienes muchos recordaréis en su papel de vampiro en 'Crónicas vampíricas' vuelve a enfundarse los colmillos en 'V-Wars', una mezcla de ciencia-ficción y chupasangres tradicionales que se estrena en los últimos compases de 2019, con elementos de plaga post-apocalíptica a lo 'Guerra Mundial Z', o mejor: de 'Soy leyenda', de donde parece tomar alguna idea. Aquí dará vida a un doctor atrapado en una hecatombe global que intenta salvar a un amigo de una plaga vampírica.

Estreno el 5 de diciembre

'The Witcher'

Justo coincidiendo con el anuncio de su renovación por una segunda temporada, 'The Witcher' es uno de los estrenos más potentes del año para Netflix, con la que intentará pisarle los talones a todos-sabemos-qué-serie. Esta adaptación de las novelas de Andrzej Sapkowski que se hizo popular a nivel global gracias a su violenta versión interactiva está protagonizada por un Henry Cavill que no parece tenerle miedo a nada... cosa de poco extrañar, ya que se dedica a cazar monstruos.

Estreno el 20 de diciembre

'El vecino'

Dirigida por Nacho Vigalondo y basada en un cómic de Santiago García y Pepo Pérez, esta historia de superhéroes a la española tiene mucho de Superlópez, un poco de Deadpool y bastante de historia de orígenes de toda la vida, con la historia de un gañán que se topa por sorpresa con una avalancha de poderes ilimitados. Protagonizan Quim Gutiérrez y Clara Lago y guionizan, entre otros, Miguel Esteban y Raúl Navarro.

Estreno el 31 de diciembre

Todas las series de Netflix en diciembre

'Los Briceño' (4/12)

'Magic for Humans' T2 (4/12)

'V-Wars' (5/12)

'Home Christmas' (5/12)

'Teasing Master Takagi-San' T2 (6/12)

'Triad Princess' (6/12)

'Virgin River' (6/12)

'Madres forzosas' T5 (6/12)

'Chief of Staff' T2 (17/12)

'Ultraviolet' T2 (19/12)

'The Witcher' (20/12)

'Perdidos en el espacio' T2 (24/12)

'Terrace House: Tokyo 2019-2020' T2 (24/12)

'Carole & Tuesday' Parte 2 (24/12)

'You' T2 (26/12)

'The Gift' (27/12)

'Yanxi Palace: Princess Adventures' (31/12)

'El vecino' (31/12)

Especiales de comedia

'Tiffany Haddish: Black Mitzvah' (3/12)

'Astronomy Club: The Sketch Show' (6/12)

'Amit Tandon: Family Tandoncies' (9/12)

'Michelle Wolf: Joke Show' (10/12)

'Jack Whitehall: Christmas with my Father' (12/12)

'Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America!' (17/12)

'John Mulaney & The Sack Lunch Bunch' (24/12)

'The Degenerates' T2 (31/12)

Películas de estreno en Netflix

'Dead Kids'

Basada en un caso real, esta es la primera producción Netflix en Filipinas, y cuenta cómo un extraño chico recién llegado a una nueva escuela acoge en torno a sí a un grupo de descastados y marginados de las rígidas normas sociales del lugar y los convence para secuestrar a un niño rico. Jugando con los géneros y pasando de la comedia estudiantil al suspense y el drama, se trata de una película que quiere indagar en las carencias y peculiaridades de esta generación.

Estreno el 1 de diciembre

'Historia de un matrimonio'

Un drama de pareja que apunta muy alto en la carrera a los Oscar y que protagonizan dos pesos pesados de Hollywood: Scarlett Johansson y Adam Driver. La historia del doloro proceso de divorcio entre un director teatral y una actriz centra esta nueva película de Noah Baumbach, que ya había colaborado con Netflix en una producción exclusiva, 'The Meyerowitz Stories'.

Estreno el 6 de diciembre

'6 en la sombra'

Había (lógicas) dudas iniciales acerca de si Michael Bay podría transladar su bombástica concepción del cine de acción a la pequeña pantalla en una producción exclusiva de Netflix, pero los sucesivos trailers y el presupuesto de 150 millones de dólares no deja lugar a dudas: esto es cien por cien chatarrería Bay. Con Ryan Reynolds, Mélanie Laurent y Dave Franco comandando un escuadrón de millonarios justicieros.

Estreno el 13 de diciembre

Todas las películas que llegan en diciembre

'Dead Kids' (1/12)

'Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo' (3/12)

'Historia de un matrimonio' (6/12)

'6 en la sombra' (13/12)

'Los dos papas' (20/12)

'Como caído del cielo' (24/12)

'The App' (26/12)

'Hot Gimmick: Girl Meets Boy' (28/12)

Nuevos documentales en Netflix

Todos los documentales que llegan en diciembre

'The Confession Killer' (6/12)

'Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer' (18/12)

'After the raid' (19/12)

'Fast & Furious: Spy Racers' (26/12)

'Kevin Hart: Don’t F**k This Up' (27/12)

Estrenos infantiles: novedades en películas y series