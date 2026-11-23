Aunque llevamos días, y semanas en algunos casos, con ofertas y descuentos por todas partes, es hoy cuando encaramos la recta final para el Black Friday. Y es hoy cuando Movistar Plus ha decidido lanzar su promoción. Una promoción perfecta para quienes dudan si merece la pena o no suscribirse.

Es cierto que Movistar Plus ofrece desde hace tiempo la posibilidad de probar la plataforma de forma gratuita, simplemente registrándote con un correo electrónico y una contraseña. Pero los contenidos de esa modalidad son tan limitados, que no te permite hacerte una idea de todo lo que realmente puedes ver.

Con la oferta del Black Friday, puedes tener dos meses del plan más completo de Movistar Plus por sólo 2 euros, seas del operador que seas. Personalmente, creo que es una promoción más ventajosa que la del año pasado, cuando puso un único mes de suscripción por un euro.

Te ahorras 18 euros. Al margen de la opción gratuita de Movistar Plus, tenemos dos planes disponibles para clientes de cualquier operador. El Plan Libre Cine y Series por 4,99 euros y el Plan Libre Cine, Series y Deporte por 9,99 euros al mes.

Este último es el que está en promoción por el Black Friday, de manera que todos aquellos que se suscriban esta semana, podrán disfrutar de dos meses completos de acceso a los contenidos de ese plan por sólo 2 euros, en lugar de pagar los 19,98 euros que cuesta ese periodo habitualmente.

Sí, también incluye fútbol. Ambos planes ofrecen un estreno de cine al día, todas las series originales de Movistar Plus y una selección de las mejores internacionales, además de programas originales, documentales, música y más de 80 canales.

Lo que diferencia al Plan Libre Cine, Series y Deporte del otro plan es, como su nombre indica, los deportes. Además de tenis, baloncesto, golf, motor, ciclismo, rugby pádel y otras disciplinas en directo, te permite ver un partido de LaLiga EA Sports por jornada, uno de la Champions por jornada y toda LaLiga Hypermotion (aquí puedes ver las próximas competiciones).

Tienes 7 días para suscribirte. Para beneficiarte de esta promoción, no es necesario ser cliente de Movistar. Sea cual sea tu operador puedes suscribirte a la plataforma aprovechando esta oferta si no tienes actualmente ningún plan activo de Movistar Plus.

La promoción es válida del lunes 23 al lunes 30 de noviembre, ambos incluidos. Los dos meses empiezan a contar desde el día en que activas tu suscripción y, una vez transcurrido el periodo promocional, se renueva automáticamente al precio habitual de 9,99 euros al mes. ¿Lo mejor? Que no tiene permanencia: si no te convence, puedes darte de baja sin problemas antes de que terminen los dos meses.

Imágenes | Movistar Plus

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