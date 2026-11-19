Si eres usuario de Movistar Plus, probablemente sabrás que la plataforma cuenta desde hace años con dos canales pop-up (temporales) que van cambiando cada cierto tiempo. Hasta hace poco, ocupaban los diales 15 y 18, pero con la llegada de La Séptima, les ha tocado moverse a los diales 18 y 19.

En septiembre, Movistar Plus colocó ahí dos canales dedicados a géneros muy diferentes, 'Terror por M+' y 'Romance por M+', que han estado disponibles hasta hace unos días.

A partir de hoy, encontrarás en esos diales dos nuevas propuestas cargadas de cine para todos los gustos. La buena noticia es que puedes verlos sin coste adicional tanto si eres cliente de Movistar como si estás suscrito a la OTT. Incluso dentro del Plan Cine y Series de 4,99 euros al mes.

'Navidad por M+'. Todos los años por estas fechas, de cara a la época navideña, Movistar Plus activa un canal con contenidos para toda la familia. Y este año no es una excepción: el canal 'Navidad por M+' está disponible desde hoy y hasta después de las vacaciones escolares de Navidad en el dial 18 de la plataforma.

En él, podrás encontrar cine, series, conciertos, documentales y entretenimiento para todos los públicos. Desde Sonic y Asterix a King Kong y Jurassic World, pasando por Leo Talks, La isla de los tigres o Todas las criaturas grandes y pequeñas. Y por supuesto, muchas películas de temática navideña, como 'Solo en casa' o 'El Grinch'.

'Thriller por M+'. Si te gustan las investigaciones policiales, los asesinatos y las conspiraciones, estás de suerte. El segundo canal que estrena hoy Movistar Plus está dedicado al suspense y ya puedes encontrarlo en el dial 19 de la plataforma. Eso sí, ten en cuenta que sólo estará disponible durante unas semanas, igual que el canal navideño.

La programación diaria de 'Thriller por M+' incluirá multitud de películas del género, además de series originales de Movistar Plus, como 'Rapa', 'El castillo' o 'El inmortal'. Y todos esos contenidos también estarán disponibles bajo demanda.

Desde 5 euros al mes. Los canales 'Navidad por M+' y 'Thriller por M+' son exclusivos de Movistar Plus y están disponibles sin coste adicional para todos los usuarios de Movistar Plus.

Eso significa que acceder a ellos los clientes de Movistar con televisión y los clientes de cualquier otro operador que estén suscritos a Movistar Plus, ya sea el Plan Libre Cine y Series por 4,99 euros al mes, o el Plan Libre Cine, Series y Deporte por 9,99 euros al mes. Ojo, si estás probando la modalidad gratuita de Movistar Plus, no podrás ver estos dos canales.

Imágenes | Movistar Plus

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