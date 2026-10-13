Vuelve hoy la Champions League con un Galatasaray-Barcelona. Puedes verlo en casa sin ir al bar por 9,99 euros y sin permanencia

Vuelve la Champions League esta semana. El cambio de formato que sufrió esta competición hace unos años le ha sentado muy bien, especialmente a su primera fase. Lo cierto es que cada jornada nos deja varios partidazos y, si quieres ver uno en casa sin necesidad de ir al bar, puedes hacerlo en Movistar Plus por 9,99 euros al mes. Sin permanencia y con la posibilidad de ver mucho más (incluyendo LaLiga y otras competiciones).

Suscripción mensual a Movistar Plus PVP en Movistar Plus — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Movistar Plus sin permanencia y seas del operador que seas

Si queremos suscribirnos a esta plataforma, más allá de su opción gratuita, tenemos dos planes. El primero de ellos, que solo cuesta 4,99 euros al mes, incluye cine, series y documentales. Si queremos agregarle deporte, entonces tenemos el que comentamos más arriba, cuyo precio es de 9,99 euros al mes. Por lo demás, son idénticos: los podemos contratar seamos del operador que seamos, no tienen permanencia y los puedes compartir con un amigo o familiar sin problemas.

Pongamos que te suscribes hoy, 13 de octubre. Como es lógico, el principal aliciente ahora mismo es el partidazo de Champions League de esta noche entre el Galatasaray y el Barcelona. ¿Seguirá el equipo de Hansi Flick con su buena racha? No lo sabemos, pero sí que sabemos otros partidos que podremos disfrutar en Movistar Plus en las próximas semanas (además de toda LaLiga Hypermotion al completo):

Valencia CF-Athletic Club: 17 de octubre.

Nottingham Forest-Arsenal: 18 de octubre.

Real Madrid-Leipzig: 21 de octubre.

Atlético de Madrid-RC Deportivo: 24 de octubre.

Aston Villa-Manchester City: 24 de octubre.

Liverpool-Arsenal: 1 de noviembre.

Un partido de la Champions League (todavía sin anunciar): 3 de noviembre.

Nottingham Forest-Manchester City: 7 de noviembre.

Pero claro, puede que no quieras ver fútbol 24/7. Para ir alternando, M+ tiene un catálogo enorme de películas, series y documentales donde hay mucha presencia de producciones propias de la plataforma. Ahí podemos meter la serie recién estrenada 'El Castillo', así como otras destacadas de los últimos meses como 'Se tiene que morir mucha gente' o 'El Inmortal'. También tienes mucho para ver si te gusta el true crime con producciones de Carles Porta.

A todo lo anterior, hay que sumarle dos cosas sobre Movistar Plus que debes conocer. Lo primero es que, si quieres suscribirte a largo plazo y buscas hacerlo de forma más económica, puedes optar por su plan anual: cuesta 99,90 euros, por lo que te ahorras dos meses. Todo teniendo en cuenta que, además, puedes descargar lo que quieras y verlo sin conexión (ideal para viajes).

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Imágenes | Movistar Plus

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