Más espectadores, más rápido: el éxito de la temporada 2 de 'El juego del calamar' hace palidecer incluso a su predecesora

No ha tardado demasiado, solo once días (lleva más en la plataforma, pero estos son los que de momento ha contabilizado Netflix), y 'El juego del calamar' ya puede medirse cara a cara con algunas cifras de su primer y exitosísimo año. Si estamos o no ante un éxito comparable es algo que nos dirá el tiempo, pero de momento podemos empezar a afirmar que la apuesta y el inmenso gasto en marketing que está llevando a cabo Netflix está empezando a arrojar sus frutos.

126,2 millones de visionados. En estos días que Netflix lleva contabilizados, la segunda temporada de la serie ha alcanzado esa cifra, sumando los 68 millones de visionados en sus primeros cuatro días en la plataforma, más 58,2 que alcanzó en su primera semana completa disponible. De este modo, se convierte en la serie que ha alcanzado semejante cifra más rápido en toda la historia de la plataforma.

La segunda más vista. Como era de esperar, la segunda temporada de 'El juego del calamar' entró en el top de las series más vistas de la historia en la plataforma en lengua no inglesa. Su primera semana se abrió paso directamente en el séptimo lugar, pero en la segunda ya está en el puesto 2, solo por debajo de la primera temporada, que alcanzó en su día 265,2 millones de visionados en sus primeros 91 días de emisión. Todo apunta a que, si la segunda temporada continúa con su ritmo inicial, la superará.

Impulso para la primera. También de forma completamente esperable, la primera temporada ha vivido un impulso poco habitual para una serie que ya tiene tres años de antigüedad. De este modo, esta segunda semana con la temporada 2 en emisión ha visto cómo la temporada 1 alcanzaba 13,6 millones de visionados y se colocaba en el segundo puesto en el ranking de las series de habla no inglesa más vistas de los últimos siete días.

Pero... ¿y si comparamos con el idioma inglés? No olvidemos que la primera temporada de 'El juego del calamar' es la serie más vista de la historia de la plataforma en cualquier idioma, por mucho que las series en inglés tengan mucha más audiencia en Netflix. Si contabilizamos ambos grupos (inglés y no-inglés) tendremos una buena medida del éxito de la serie de Lee Jung-jae: en solo dos semanas, el regreso de 'El juego del calamar' es la cuarta serie de Netflix más vista de todos los tiempos, solo superada por la Temporada 1, 'Miércoles' y 'Stranger Things' T4. Todo un hito que posiblemente no quede aquí. Por ejemplo, ya ha adelantado a un éxito tan indiscutible como 'Dahmer'.

Un regreso a la altura. Después de tres años, había dudas razonables entre el público acerca de si este regreso estaría a la altura de su predecesora. La respuesta parece ser positiva, vistas unas cifras que no podemos achacar solo al marketing: lo cierto es que la serie consigue retener los códigos visuales y temáticos que caracterizaron a la primera entrega proponiendo nuevos giros narrativos y, sobre todo, nuevos personajes dando tumbos en el laberinto de pruebas letales. Una continuación bien fundamentada que ya está arrojando sus primeros frutos.

Cabecera | Netflix

En Xataka | Hay un fascinante documental sobre la vida secreta de Prince de más de 9 horas. Puede que nunca vea la luz pública