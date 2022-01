'Baby Shark' supera los 10.000 millones de reproducciones en Youtube: la canción tortura padres ya ha sido vista más veces que personas en la Tierra

Es difícil quitarse de la cabeza el "doo doo do doo do doo". 'Baby Shark' suma y sigue y ya ha sobrepasado los 10.000 millones de reproducciones, convirtiéndose en el primer vídeo de Youtube de la historia en alcanzar este hito.

Fue a finales de 2020 cuando la viral canción para niños superó a 'Despacito' como el vídeo más visto de Youtube. Mientras la canción de reguetón se ha estancado, 'Baby Shark' ha seguido reproduciéndose una y otra vez, hasta tal punto que ya ha superado en cantidad a la población de la Tierra.

La tortura más vista de la historia

No significa este dato que todas las personas de la faz de la Tierra hayan visto este vídeo. Lo que por estadística significa (como bien sabrán muchos), que una enorme cantidad de usuarios han visto muchas veces el vídeo.

'Baby Shark' se convirtió en un fenómeno cultural en 2019. Propiedad de una empresa surcoreana, la canción arrasó en bolsa y su impacto se ha mantenido desde entonces.

La canción es ridículamente pegadiza, lo que repetida hasta la saciedad puede ser considerado tortura para padres. Literalmente. Así lo confirmó un tribunal estadounidense.

Antes de que Youtube eliminase la cantidad de 'no me gusta', el vídeo tenía 10 millones. Aún así una cantidad inferior a los 32 millones de 'me gusta' que dispone. 'Baby Shark' no deja indiferente, para bien o para mal.

En Xataka | YouTube con supervisión parental: qué es y cómo funciona