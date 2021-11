YouTube esconderá la cantidad de 'no me gusta' de sus vídeos para silenciar a los acosadores de la plataforma

Nuevo gesto de YouTube que busca mitigar el acoso en su plataforma. El servicio ha anunciado en su blog oficial que, desde hoy mismo, ocultará la cantidad de dislikes ('no me gusta') que tengan los vídeos. El botón seguirá ahí, pero nadie podrá saber cuánta gente lo ha pulsado. No puedes burlarte de lo que no se ve.

Si nadie ve los 'dislikes', no vale la pena organizarse para aumentarlos

Lo normal hasta ahora era poder ver cuántos likes y cuántos dislikes tiene cada vídeo de YouTube, pero eso ha servido de base para que grupos de personas se organicen y acosen a los propietarios de los vídeos pulsando el botón 'no me gusta' masivamente. La peor parte se la llevan los creadores con pocos seguidores, objetivo favorito de estos acosos.

YouTube ha tomado esta decisión después de hacer algunos experimentos previos, viendo que ocultar la cantidad de dislikes ha reducido este tipo de ataques a los creadores. Serán únicamente esos creadores los que podrán ver la cantidad de 'no me gusta' que han dejado los usuarios desde sus paneles privados de YouTube Studio. Los grupos de acosadores podrán seguir organizando este tipo de acosos, pero ningún navegante se va a dar cuenta de ello.

El movimiento sigue decisiones similares en otros servicios como Twitch, desde donde llevan tiempo sufriendo las llamadas hate raids (gente que se organiza para entrar de repente en un directo e insultar), y que ya han llevado a la compañía a demandar a los autores de esos ataques.

El cambio empieza hoy, pero tardará unas semanas en propagarse tanto en la web como en las aplicaciones oficiales de YouTube. Si en tu caso sigues pudiendo ver la cantidad de dislikes en un vídeo, lo mejor es que te vayas despidiendo de ellos. Irónicamente, la cantidad de dislikes del anuncio en vídeo que ha publicado YouTube ya supera a la cantidad de likes que ha recibido.

Imagen | Azamat E