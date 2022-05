¡Aparta Doctor Strange! La oscura y desconocida película de terror de Marvel disponible en streaming

Antes de arrancar con la recomendación de hoy, conviene hacer una advertencia: 'Man-Thing. La naturaleza del miedo', la película de 2005 que podéis ver en Filmin (solo en versión doblada, por desgracia) no es apta para todos los paladares. Es un personaje Marvel, es una película de Marvel, pero es una producción que fracasó en taquilla (cuatro millones de presupuesto, uno de recaudación) y fue masacrada por la crítica. Su falta de medios se percibe en cada plano y sin embargo... tiene algo.

O si no no la traeríamos aquí, ¿verdad? Fue rodada por Marvel Studios después de un trato al que llegaron con Artisan Entertainment en el año 200. Era una importante productora indie que tenía en su cartera éxitos como 'Reservoir Dogs', 'Pi' o 'El proyecto de la Bruja de Blair'. Pero Artisan quebró y las únicas películas que salieron del trato fueron 'The Punisher' de Thomas Jane y esta 'Man-Thing'.

De hecho, esta película nació como un proyecto muy modesto que iría directo a vídeo, pero eclosionó el cine superheroico con películas como 'Blade' (1998), 'X-Men' (2000) y 'Spider-Man' (2002), y se le dio distribución en salas con desastrosos resultados. Una pena, porque en su nicho del directo al vídeo habría funcionado perfectamente, y tiene la cualidad de ser la única película Marvel de terror puro.

Basada en un cómic creado en 1971 por Roy Thomas, Gerry Conway y el dibujante Gray Morrow -adelantándose un par de años a la Cosa del Pantano de DC-, en la película se nos cuentan cómo una serie de misteriosos asesinatos en los pantanos de Louisiana están vinculados a una criatura unida a las tierras sagradas de los nativos americanos. Un nuevo sheriff indagará en los crímenes y en el papel que juega en ellos un siniestro empresario de la zona.

Pese a su bajísimo presupuesto y algunos desmanes con los efectos digitales (su director, Brett Leonard, había rodado unos años antes 'El cortador de cesped' y 'Virtuosity'), 'Man-Thing' es una brutal película rebosante de body horror, gore y efectos prácticos. La naturaleza vegetal de la criatura hace que las muertes parezcan ejecutadas por árboles vivientes y vegetación zombi, y hay todo un despliegue de efectos delirantes y surreales muy divertidos.

Y eso no es todo: también los escenarios, limitados y claramente artificiales, funcionan a favor de la claustrofobia de la historia. En resumen, un divertimento desde luego no apropiado para quienes busquen espectáculo puro, pero sí para los devotos de la serie B de género que sabe entender que los superhéroes no son solo lujo, capas y brilli-brilli. Perfecta para una sesión doble con la también magnífica serie de 'Swamp Thing' de DC Universe.