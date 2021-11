21 series que tienes a tu alcance este otoño de 2021 y que merece la pena ver

Parece que, al menos en lo que respecta a las series, la pandemia queda definitivamente atrás. Hemos recuperado un ritmo de estrenos absolutamente febril y las plataformas de streaming echan humo con varios estrenos relevantes a la semana, recuperando series clásicas y presentando nuevas. Y como muestra, un botón: hemos seleccionado unas cuantas series que puedes ver ahora mismo. Actuales, de hace unos años... acompáñanos con lo mejor de la ficción para ver ahora mismo.

'¿Qué pasaría si...?'

Un concepto clásico de los comics de superhéroes que encaja como un guante en los proyectados multiversos del MCU se desarrolla en esta serie episódica que tiene de todo: episodios más flojos, otros más notables, pero todos con estupendas ideas y secuencias de acción. Lo mejor, los Marvel Zombies, que ya tienen serie propia asegurada.

Puedes verla en Disney+

'30 monedas'

Álex de la Iglesia debutó en HBO con este éxito que nos devolvió a los tiempos más salvajes del director. Algo deslavazada e irregular, tiene sin embargo un entusiasmo juvenil y una cantidad de ideas por episodio que hace que sea fácil disfrutarla. Su tono eminentemente español, con abundantes dosis de sátira y la forma de entresacar monstruos del esperpento y el catolicismo le dan también un toque único.

Puedes verla en HBO Max

'Bruja Escarlata y Visión'

Pese a que su segunda mitad no es capaz de mantener el interés por el enigma de su inteligente arranque, con su parodia de las sitcoms norteamericanas y el empleo de sus convenciones para apuntar a la hipocresía de la vida doméstica, acaba siendo una interesante aventura superheroica. Y además, presenta a uno de los mejores villanos del MCU reciente, Agatha Harkness.

Puedes verla en Disney+

'Inside No. 9'

La fabulosa serie de humor negro, suspense, comedia y terror de Steve Pemberton y Reece Shearsmith para BBC se ha convertido en un fenómeno de culto. Bebiendo tanto de los episodios clásicos de 'Alfred Hitchcock presenta' como de hitos televisivos como 'Thriller' o 'The Twilight Zone', esta serie de episodios tan independientes como imprevisibles es cita imprescindible para cualquier devoto de la televisión de calidad.

Puedes verla en Filmin

'The Mandalorian'

Superando en buena recepción del público a la última trilogía cinematográfica, 'The Mandalorian' encontró una baza inesperada con el adorable Baby Yoda. Pero ese no es el único secreto de su éxito: su mezcla de spaghetti-western y 'Conan', el tremendo magnetismo de su protagonista y el excelente plantel de secundarios redondea un producto que ya tiene tercera temporada y spin-off garantizados. Esperemos que no se agote.

Puedes verla en Disney+

'Calls'

Una maravilla que no nos cansamos de recomendar. A través de un uso inteligentísimo de lo visual, que roza lo abstracto, cuenta a través de episodios independientes y llamadas telefónicas una disrupción temporal sin aparente explicación. Una serie de Fede Álvarez que demuestra que estamos solo rozando la superficie a la hora de contar historias en televisión, por mucho que creamos que consumimos productos sofisticadísimos.

Puedes verla en Apple TV+

'El juego del calamar'

La serie más comentada del año, por suerte, está a la altura de su fama, y su simbólica historia acerca de un grupo de desesperados que acceden a participar en un 'Humor amarillo' mortífero a cambio de dinero guarda en su seno suficientes sorpresas y giros como para mantener el interés. Entre los efectos secundarios positivos, ha catapultado el interés por las siempre sugestivas ficciones coreanas.

Puedes verla en Netflix

'Fundación'

Recién finalizada su emisión en Apple TV+, quedan en su primera temporada unas cuantas caídas de interés y algunas libertades poco comprensibles con la obra original de Isaac Asimov, pero en general es una estupenda serie de ciencia-ficción. Visual y argumentalmente mucho más ambiciosa que el producto medio de Netflix o Amazon, demuestra que Apple TV+ es una fuerza a tener en cuenta en el panorama del streaming.

Puedes verla en Apple TV+

'Buffy Cazavampiros'

Una de las mejores series juveniles de todos los tiempos es esta magnífica epopeya de vampirismo teen que sigue aguantando bien el tipo pese a todos los años transcurridos. El ingenio de Joss Whedon, su excepcional plantel de actores y las múltiples ramificaciones que vivió la saga, con sus spin-offs y las imprevisibles evoluciones de los personajes, convierte a 'Buffy' en uno de los hitos totales de la televisión pre-streaming.

Puedes verla en Disney+

'Invasion'

La última gran serie del año para la plataforma de Apple ha llegado de forma inesperada y nos deja una historia tradicional de invasiones extraterrestres dividida en distintos punto del globo terráqueo. De nuevo tiene sus problemas (un catálogo de personajes con los que no es muy fácil empatizar es el principal), pero la factura estética es soberbia. Otro pequeño triunfo que ha pasado desapercibido en Apple TV+.

Puedes verla en Apple TV+

'Invencible'

Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead', es el autor del cómic en el que se basa esta espléndida serie de animación, que llega en un momento de puesta en duda del mismo concepto superheroico en series como 'The Boys'. Esta es más reflexiva y menos histérica, pero igual de dura y contundente: un joven superhéroe tendrá que enfrentarse al dramático legado que supone descubrir que su padre es el ser más poderoso de la Tierra.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'La historia de Lisey'

Estupenda adaptación de Stephen King en una historia que está más cerca del thriller psicológico que del terror sobrenatural con el que suele jugar el escritor. En este caso, y gracias al perturbador toque para el retrato de lo emocional de Pablo Larraín, tenemos la historia de la viuda de un escritor de éxito que empieza a desenterrar misterios del pasado de su marido. Increíbles interpretaciones de Julianne Moore, Clive Owen y Jennifer Jason Leigh, entre otros.

Puedes verla en Apple TV+

'Loki'

Saludada como la revolución del Universo Marvel, lo cierto es que lo más interesante de esta serie que reformula a uno de los villanos más carismáticos del MCU es la presentación de otro villano... Kang, que sin duda ofrecerá momentos estimulantes en producciones futuras de la casa. De aquí nos quedamos con la estupenda química que se forja entre el protagonista y Owen Wilson, y que convierte a la serie en una estimable buddy movie.

Puedes verla en Disney+

'Succession'

La fascinante serie de intrigas entre medios de comunicación y mastodontes corporativos pero con raíces familiares ha vuelto en una tercera temporada, aunque la saga al completo es absolutamente magnífica. Interpretaciones y guiones de primera, absoluto desencanto con la condición humana y un sentido del humor retorcido y venenoso que hace que el espectador acabe creyendo un poco más con cada episodio en lo merecido que tenenemos el declive de la sociedad occidental.

Puedes verla en HBO Max

'M.O.D.O.K.'

La serie Marvel del año no pertenece a la escudería Disney+, sino a Hulu (aunque fuera de Estados Unidos ha llegado igualmente a través de la plataforma de streaming de Disney). Patton Oswalt y los responsables de 'Robot Chicken' unen fuerzas para dar forma a una endiablada parodia de la vida doméstica superheroica usando a un ridículo villano clásico de Hulk como base. Tronchante y corrosiva.

Puedes verla en Disney+

'Masters del Universo: Revelación'

Fíate de las quejas de los fans tradicionales de la serie o no te fíes, pero no te la pierdas: 'Masters del Universo: Revelación' es una fiesta para seguidores sin prejuicios de la saga, que le da la vuelta a muchas de sus convenciones, pero sigue respetando sus códigos clásicos. Excelentes secuencias de acción y, dentro de nada, segunda parte con la recuperaciñón de héroes y villanos de siempre.

Puedes verla en Netflix

'Mythic Quest'

El planteamiento daba que pensar que 'Mythic Quest' y su retrato de un estudio de videojuegos tendría la mecha corta. Pero el ingenio de sus responsables (la verdad es que 'Colgados en Filadelfia' era un precedente notable) ha hecho crecer a esta versión techie de 'The Office', y nos ha dado piezas tan estimulantes como los episodios rodados durante el confinamiento o los dos capítulos independientes en cada una de las temporadas.

Puedes verla en Apple TV+

'Rick y Morty'

Sigue siendo la serie de animación para adultos más importante del panorama, y hay razones de sobra para ello. La última temporada mantiene su intención de dejar atrás. tramas laberínticas y se vuelve a la estructura de episodios independientes, alguno tan notable como el de Mr. Nimbus o la parodia de los mundos de fantasía ("Narnia shit"). 'Rick y Morty' siguen siendo los reyes.

Puedes verla en HBO Max

'Star Wars: La remesa mala'

Esta heredera de 'The Clone Wars' se ha convertido en la serie del año para fans más hardcore de 'Star Wars'. Dejando atrás las veleidades para todos los públicos de 'The Mandalorian', esta vibrante y técnicamente exquisita producción de Disney+ se traslada a un punto de la línea temporal de la franquicia no tan explotado como otros y presenta a un grupo de antihéroes muy atractivo.

Puedes verla en Disney+

'Futurama'

La serie de sátira y ciencia-ficción de Matt Groening no ha perdido en este tiempo ni pizca del filo sangrante con el que usaba las concepciones del cine y la literatura del género para poner en solfa las convenciones de la sociedad. Personajes ya inmortales e innumerables guiños para iniciados en el futurismo desfasado dan forma a una serie única y, por desgracia, algo irrepetible.

Puedes verla en Disney+

'Legión'

La avalancha de series Marvel que vivimos en la actualidad no debe hacernos perder la perspectiva acerca de cuáles, entre todas ellas, son las que consiguieron de verdad su objetivo. 'Legión' adaptó espléndidamente el universo mutante de Marvel pero sin perderse en culebrones, y poniendo el acento en el espíritu de descastados que caracterizó la primera visión de los personajes en los comics.