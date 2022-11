La UE permitirá el uso de 5G en móviles a bordo de aviones: "El cielo ya no es un límite para la alta velocidad y capacidad"

Subirse a un avión ya no tiene por qué equivaler a dar un paso atrás en materia de conectividad. Al menos en Europa. La UE ha actualizado la normativa sobre comunicaciones móviles a bordo de los aviones, asignando determinadas frecuencias para el 5G durante los vuelos.

El resultado será que las aerolíneas podrán proporcionar la última tecnología 5G, lo que permitirá a los pasajeros usar sus smartphones al máximo de su capacidad, como con una red móvil en tierra.

“El 5G permitirá servicios innovadores para las personas y oportunidades de crecimiento para las empresas europeas. El cielo ya no es un límite cuando se trata de las posibilidades que ofrece la conectividad de alta velocidad y alta capacidad”, subraya el comisario Thierre Breton.

El servicio se proporcionará en los aviones gracias a una “picocelda”, un equipo de red especial que permitirá conectar a los usuarios y enrutar llamadas, mensajes de texto y datos entre el avión y la red móvil terrestre. Desde 2008 la Comisión Europea (CE) reserva frecuencias para las comunicaciones móviles en los aviones, lo que permite ofrecer ciertos servicios a los pasajeros que vuelan en la UE.

