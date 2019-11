Twitter pausa la eliminación de cuentas inactivas hasta que resuelvan cómo gestionar los perfiles de personas fallecidas

Hace escasos días Twitter anunciaba una "purga" de cuentas inactivas. La compañía confirmaba que había empezado a enviar avisos a los propietarios que llevaban tiempo sin acceder a sus cuentas para recordarles que si no lo hacían su cuenta "será eliminada de Twitter", tal y como reza el mensaje.

Eliminar una cuenta de Twitter supone varias cosas, pero principalmente dos. Por un lado, se libera el nombre de usuario y queda a disposición del resto de participantes en la red. Por otro lado, todo el contenido publicado por dichas cuentas desaparece de la red, y eso no solo incluye a usuarios inactivos, sino a personas que quizá sí eran activas, pero han fallecido y sus tweets son parte del recuerdo que queda de ellas, y eso ha provocado cierta controversia. Mientras buscan una alternativa, Twitter ha decidido pausar sus planes.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.