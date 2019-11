'WT:Social', así es la nueva red social del creador de Wikipedia con la que quiere competir contra Twitter y Facebook

Jimmy Wales, el creador de Wikipedia, está harto de Twitter y Facebook, ya que afirma que su modelo de negocios se basa en crear adicción en sus usuarios a través de incentivos como la indignación, los discursos radicales y el 'trolleo'. Todo con el objetivo de vender publicidad y los datos de sus usuarios, cuando cree que deberían ser plataformas de información que ayuden a mejorar el mundo usando el poder de la comunicación.

Sí, todo esto podría sonar a una utopia, pero Wales está convencido que ese modelo de red social que no busca explotar a sus usuarios es posible. Y precisamente bajo esta premisa es como nace WT:Social, una nueva red social que toma prestado el modelo de donaciones de Wikipedia para ofrecer una plataforma donde el objetivo, según Wales, es "priorizar el contenido y la calidad de la información".

Una red social gratuita, sin anuncios y donde cualquiera puede editar los posts de los demás

Lanzada hace casi un mes, WT:Social cuenta actualmente con casi 50.000 usuarios. La plataforma es muy similar a Twitter o Facebook, donde se pueden compartir enlaces y compartirlos en los comentarios, y hasta el momento podemos encontrar todo tipo de temáticas que van desde la política y la tecnología hasta el anime y la apicultura.

Una vez que entramos a WT:Social podemos seguir a otros usuarios, de hecho Jimmy Wales es el primero en nuestra lista y aparece por defecto, aunque podemos dejar de seguirle si así lo deseamos. Wales menciona que esta red es independiente a Wikipedia aunque se base en el modelo de donaciones, ya que esto servirá para no ofrecer publicidad.

Uno de los puntos fuertes de WT:Social, y con el que buscan diferenciarse, es que "casi todo en la plataforma es editable", es decir, cualquier usuario puede editar las publicaciones de otras personas, ya sea para corregir la información o para añadir más detalles. Esto podría ser una arma de doble filo, aunque Wales afirma que es un incentivo para impulsar la buena conducta, ya que si publicamos algo falso o que incite al odio, alguien más puede editarlo e incluso borrarlo.

Según Wales, este método de editar el contenido de los demás ha probado su éxito en Wikipedia, por lo que ahora buscará probar que también puede funcionar en una red social. Aquí hay que destacar que Wales está consciente del experimento y sabe que podría no funcionar: "este es un experimento mío loco y radical, del que me alegra decir que no sé todas las respuestas".

Portada de WT:Social

Wales explica que el modelo de publicidad en las redes sociales lo que único que hace es atraer el contenido de baja calidad, pero si a esto le sumamos que se premia a aquellas publicaciones con más interacción y "likes", entonces se trata de una especie de concurso de popularidad que no aporta nada a la conversación y ayuda a propagar 'fake news'.

Por tal motivo, WT:Social mostrará las publicaciones más recientes en primer lugar, Wales anticipa que aquí no hay algoritmos. Sin embargo, ya adelantó que buscará incorporar un sistema de votos, similar al de Reddit, donde los usuarios podrán votar una publicación para recomendarla como "contenido de calidad" a sus seguidores.

Wales anticipa que el modelo no será masivamente rentable, pero espera que sea sostenible, ya que espera que aquellos que también están hartos de que sus datos se comercialicen y del odio que se encuentra hoy día en las redes sociales prueben WT:Social.

"La gente se siente harta de toda la basura que hay alrededor. Las organizaciones de noticias están haciendo lo mejor que pueden en este difícil entorno, pero en realidad es un problema con la distribución."

WikiTribune es la base de WT:Social

La idea detrás de WT:Social no es nueva, de hecho el mismo Wales lo intentó en 2017 cuando lanzó WikiTribune, una plataforma que buscaba ofrecer historias atractivas a los usuarios. Pero se trataba de un entorno cerrado que se alimentaba por medio de colaboradores conocidos como "periodistas ciudadanos".

What is this? This is an evolution of the concept of WikiTribune as I came to realize that the problem of fake news and low quality content is as much about social networks (facebook and twitter in particular) as it is about news sites. 3/ — Jimmy Wales (@jimmy_wales) November 6, 2019

WikiTribune cerró hace unas semanas y ahora se transforma en WT:Social, que mantiene la base en historias atractivas pero ahora añadiendo el factor social colaborativo. La plataforma no contará con moderadores, ya que Wales cree que puede confiar en la comunidad, y más en aquellos que donarán para mantener a WT:Social libre de elementos tóxicos.

Actualmente se pueden crear grupos, pero en un futuro Wales espera construir comunidades dentro de WT:Social, algo similar a los subreddits, los cuales cuenten con su propia base de usuarios y sean sostenibles a través de la donaciones de la misma comunidad.

The other thing is that in order to succeed, in order to replace (yes, I am nervous to even say that word out loud, but let's be bold!) existing poisonous social networks, I need everyone to join and invite invite invite invite recruit recruit recruit.8/ — Jimmy Wales (@jimmy_wales) November 6, 2019

En el papel todo suena atractivo, pero mucho del éxito de WT:Social dependerá de la comunidad. Esta nueva red social ya está disponible y cualquiera puede echar un vistazo. Hasta el momento el acceso es únicamente vía web, pero ya está en los planes a futuro tener una app para smartphones.

Eso sí, debido a que apenas está arrancando y la capacidad del sitio no es muy grande, hay una cola que permite sólo un número limitado de usuarios a la vez, cola que se puede saltar al hacer donaciones o invitar a nuevos usuarios al sitio.