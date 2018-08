Tregua en la "guerra del taxi": desconvocados los paros y desbloqueadas las calles tras la propuesta de Fomento

Tras una semana de protestas, los taxistas españoles han decidido a última hora del miércoles dar una "tregua" al Gobierno desconvocando los paros, desbloqueando las calles que mantenían cortadas en varias grandes ciudades del país y volver a trabajar.

El sector del taxi considera "una batalla ganada" lo acontecido en la tarde de ayer en la Conferencia Nacional del Transporte. El Ministerio de Fomento, con José Luis Ábalos al frente, ofreció a las comunidades autónomas habilitarlas para regular la actividad de las VTC respecto a los servicios que prestan en sus territorios, tal y como se preveía.

Fomento propone que las comunidades autónomas tengan capacidad de regulación de las VTC; septiembre será un mes decisivo

"Es un paro técnico, una tregua, si tenemos que volver a salir en septiembre u octubre, volveremos", señaló un portavoz de los taxistas madrileños en la asamblea que celebraron en el Paseo de la Castellana de la capital, que mantuvieron cortado hasta el filo de la medianoche. De tregua también hablaron los taxistas barceloneses, quienes fueron el detonante de los paros a raíz de la suspensión cautelar del reglamento barcelonés que exigía una licencia extra a los VTC que solo operan en el área metropolitana de la Ciudad Condal.

Capacidad regulatoria de VTC para las comunidades... si ellas la quieren

Según el ministro Ábalos, lo que se plantea "es mejorar la regulación, como nos pide el sector, y con este gesto volver a la normalidad para mantener el diálogo con la confianza necesaria". Para ello se necesita la concurrencia de las distintas administraciones, dice, "imprescindible para poder elaborar bien nuestro trabajo".

En esta adelantada Conferencia Nacional del Transporte se ha destacado que actualmente los servicios de VTC prestan la mayor parte de sus servicios con origen y destino en el mismo municipio o en la misma comunidad autónoma. Mayoritariamente se han convertido en una forma de movilidad urbana o periurbana, dicen desde Fomento.

Si una comunidad no quisiera regular las VTC, seguiría aplicando la normativa estatal

Dado que las comunidades autónomas son competentes en el ámbito de los transportes que discurren íntegramente por su territorio, la propuesta del ministerio es "habilitarlas para que puedan regular este sector en el ámbito territorial correspondiente y dispongan así de un instrumento para ordenar sus políticas de movilidad urbana y periurbana". Pero será opcional.

La medida, que no se ha concretado ni en la propia reunión ni tampoco en la nota de prensa posterior emitida por Fomento, se instrumentalizaría normativamente durante el mes de septiembre. Si una comunidad autónoma no quisiera regular las VTC, como así lo han manifestado varias, seguiría aplicando la normativa estatal de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el reglamento que la desarrolla.

Los taxistas demandan competencias para los ayuntamientos y una licencia extra para permitir la actividad de los VTC con origen y destino dentro de una misma ciudad

Pese a todo, esta resulta una medida accesoria para los taxistas. El sector demanda que los ayuntamientos tengan competencias directas para regular la operativa de las VTC y, por tanto, estén facultados para exigir una segunda licencia a los vehículos turismo con conductor como así lo intentó el Ayuntamiento de Barcelona con la regulación suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

No obstante, según la Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, la acción llevada a cabo por el consistorio barcelonés invade competencias estatales y afecta a la libre competencia. Es por eso que el Ayuntamiento de Madrid, que también se ha manifestado a favor de una licencia urbana con la que alcanzar una ratio de una licencia de VTC por cada treinta de taxis, demanda al Ministerio de Fomento la creación de estas autorizaciones extra.

El contraataque de Uber y Cabify: "Hoy más que nunca estamos contigo"

Horas antes y después de que diese por concluida la Conferencia Nacional del Transporte y se desconvocasen los paros de los taxistas en las grandes ciudades españolas tras la propuesta del ministerio de José Luis Ábalos, Uber y Cabify quisieron mandar un mensaje a sus clientes a través de las redes sociales y correos electrónicos.

La primera en hacerlo fue Cabify. Pasado el mediodía del miércoles, a través de un tuit, dio las gracias a sus conductores y a sus pasajeros. "Hoy más que nunca estamos contigo", decían. En un vídeo de poco más de medio minuto, la compañía española que ha anunciado el traslado de su sede fiscal de Delaware a Madrid, aseguraba seguir "a favor del diálogo" y jugaba con las cifras: "1 servicio para 3.000.000 de usuarios".

Desde Uber aseguran que quieren trabajar conjuntamente con todos, "incluido el taxi"

La mañana de este jueves Uber España ha hecho lo propio, comunicarse con sus usuarios, también mediante un tuit: "En nuestra semana más difícil, gracias a todos por vuestro apoyo". La multinacional asegura que quiere trabajar conjuntamente con todos, "incluido el taxi" además del autobús, el metro, la bici y el coche compartido, en el que dicen que es su objetivo común: que la ciudadanía deje su coche en casa. "El futuro de la movilidad es #PoderElegir", dicen en su mensaje.

Uber también ha mandado un correo electrónico a sus clientes en el que les remite a una publicación de su blog. En ella, recuerdan "una huelga que nos ha dejado intolerables escenas de violencia en un Estado de derecho" y afirman apostar por la convivencia de alternativas de transporte urbano: metro, autobús, coche compartido, bicicleta, VTC y taxi. "Creemos firmemente que la solución no pasa por restringir a la VTC, si no por flexibilizar el taxi para que pueda competir mejor. Para que pueda competir de la mano de Uber, no contra Uber", explican.