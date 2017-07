Los 11 millones de clientes de tarjeta de El Corte Inglés pueden jubilar el plástico con Samsung Pay

El Corte Inglés y Samsung acaban de anunciar su alianza para llevar la tarjeta de compra de El Corte Inglés a Samsung Pay. Lo acaban de anunciar hace unos minutos en una rueda de prensa en la que desde el comercio español han asegurado que son el primer emisor de tarjetas privadas del mundo en ofrecer la posibilidad de pago por smartphone a sus clientes.

Según han comentado en la rueda de prensa, la tarjeta de pago de El Corte Inglés cuenta con casi once millones de clientes, quienes hasta ahora se han gastado un total de 5000 millones de euros en comprar con ella. Por lo tanto, este es un movimiento muy interesante de cara a impulsar el pago móvil y empezar a jubilar las tarjetas de plástico.

"Esta decisión se enmarca dentro de la vocación de innovación tecnológica y de servicio al cliente que la compañía mantiene desde sus orígenes", ha asegurado Antonio Ortega, dirección de Ventas y Marketing de ECI. "Contamos para ello con un socio comercial líder en su sector, que nos ha permitido situarnos a la cabeza de una iniciativa pionera a nivel mundial".

Celestino García, vicepresidente de Samsung España, ha vuelto a hacer hincapié en que la del Corte Inglés es la primera tarjeta privada en integrarse en un sistema de pago móvil a nivel mundial, "un hito muy destacable". En la rueda de prensa también ha asegurado que en España se pueden digitalizar hasta 40 millones de tarjetas en Samsung Pay.

En cuanto a la tarjeta de compra en sí, esta es un servicio sin coste añadido que le ofrece El Corte Inglés a sus clientes. Permite pagar con varias modalidades, como la de financiar las compras hasta en 60 días, así como operar en Internet, descuentos en gasolineras y tener dos horas gratis de párking gratuito en todos los centros comerciales de la empresa por compras superiores a 30 euros.

El de hoy será sólo el primer paso en el camino conjunto de ambas empresas. Según han dicho en la rueda de prensa, a corto plazo también quieren incluir tarjetas regalo y tarjetas bono de ECI dentro de Samsung Pay.

Samsung Pay en busca del valor añadido

El pasado 2 de junio de 2016 Samsung anunciaba la llegada de Samsung Pay a Europa, y lo hacía desembarcando en España. Samsung considera que este país es uno de los que tienen una mayor penetración de smartphones. Además, según nos contaron desde la propia Samsung, a nivel europeo estiman que un 70 % de los usuarios tiene ganas de poder usar un sistema de pago con el teléfono.

En España existen varios servicios de pago con móvil, desde el de Samsung hasta el de Apple pasando por otros como el Vodafone Wallet y similares. Por lo tanto, ante tal competencia, el del fabricante coreano apostando por una tarjeta privada con tantos millones de usuarios es un movimiento interesante de cara a darle a su sistema un valor añadido que no tiene la competencia.

De hecho, su estrategia ahora mismo parece tan centrada en conseguir usuarios que en la rueda de prensa de hoy desde Samsung han dicho que no se llevarán comisión por venta y que no tienen intención de hacerlo. Sin duda, tiene otras once millones de razones para sacarle provecho a este movimiento.

