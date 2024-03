He vuelto a un quirófano virtual cinco años después: la evolución ha sido impresionante

Después de varios años asistiendo al MWC y cubriendo las -infinitas- demos del 5G de los operadores, esta edición me ha dejado un buen sabor de boca. Por fin he visto varios casos de uso interesantes, pero hay uno que me ha sorprendido especialmente: mSurgery.

Se trata de una demo que llevó a cabo Telefónica junto al hospital Germans Trias i Pujol y que nos permitió conectar en directo con el quirófano durante el transcurso de una operación real con el sistema robótico da Vinci.

No sólo me llamó la atención por lo impresionante que fue (que también), sino porque hace cinco años tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy similar de la mano de Vodafone. Y la evolución que ha habido desde entonces es enorme. Ahora sí que se notan las posibilidades que abre el 5G en el mundo de la medicina.

El gran salto de las operaciones teleasistidas desde 2019 a 2024

Demos, demos y más demos. Desde hace años, el MWC de Barcelona se ha convertido en el escaparate perfecto para que los operadores (no sólo de España, sino de todo el mundo) exhiban los casos de usos del 5G en los que están trabajando.

Conexión con el quirófano desde el stand de Telefónica en el MWC 2024

De vez en cuando, sin embargo, hay alguno que te sorprende. Y eso precisamente es lo que me ha sucedido a mí este año con el quirófano virtual inmersivo de Telefónica, donde, por segunda vez en mi vida, pude asistir a una operación en remoto.

Sí, has leído bien: segunda vez. Hace cinco años, en febrero de 2019, Vodafone llevó al MWC la primera intervención quirúrgica teleasistida con 5G. En aquella ocasión, la conexión se realizó entre el Hospital Clínic de Barcelona y el auditorio principal del Hall 4, y se llevó a cabo una laparoscopia.

Primera intervención teleasistida con 5G en el MWC 2019

La idea era que un cirujano pudiera seguir la intervención desde el recinto del MWC, además de dar instrucciones en caso necesario. La señal que podía verse en el auditorio era una imagen en directo del quirófano y del monitor que allí tenían. La conexión se hizo a través de la red 5G de Vodafone, que aún no se había desplegado comercialmente (lo haría unos meses después).

En 2019, la conexión entre el hospital y el MWC se hizo a través de la red 5G de Vodafone, que aún no se había desplegado comercialmente

En el MWC 2024, sin embargo, ha sido Telefónica la encargada de poner al servicio de la medicina sus capacidades de red (5G y fibra) y de computación en la Cloud cercana, habilitando así la retransmisión extremo a extremo de señales audiovisuales hasta en 4K.

El doctor puede acceder en remoto a tres vistas del quirófano con unas gafas VR

Esas imágenes se han transmitido desde un quirófano del hospital Germans Trias i Pujol hasta una pantalla gigante en el stand de Telefónica. Además, el cirujano ha podido verlas a través de unas gafas VR y los asistentes hemos tenido la oportunidad de observarlas en una tablet 3D gracias a la aplicación mSurgery.

Cirugía robótica y realidad virtual, un combo tecnológico perfecto

En esta ocasión, era posible acceder no a una, sino a tres vistas diferentes del quirófano: una cámara estereoscópica del robot, una cámara dirigida con zoom y una cámara 360. Para transmitir esas imágenes en tiempo real, según Telefónica, se necesita un ancho de banda constante de 40-50 Mbps y una latencia inferior a 150 ms.

La solución mSurgery ofrece tres vistas diferentes y es multidispositivo

Otra diferencia con la demo de 2019 es que la intervención de este año ha consistido en una reducción de estómago (concretamente, del 75%) y se ha empleado el sistema robótico da Vinci, que consta nada menos que de cuatro brazos.

Durante la demo, el Dr. Jordi Tarascó ha dado toda clase de indicaciones al equipo del quirófano, incluso dibujando en pantalla y pidiéndoles que apartaran la grasa para ver el bazo (me ahorraré los detalles escabrosos).

Cuando ha comenzado la operación, ha cesado la emisión de la pantalla gigante (para no herir sensibilidades en los espectadores más aprensivos), pero yo he podido continuar viendo la intervención en una tablet 3D (sí, con las gasas empapando sangre, los cortes del bisturí y todo).

Tanto en esta imagen como en la que abre el artículo, hemos difuminado el contenido que se muestra en pantalla por respeto

Aunque sólo he visto el principio (que no soy aprensiva, pero tampoco morbosa), ha sido suficiente para comprobar que la calidad de la señal audiovisual era enorme, y la latencia, inexistente. Parecía que estabas viendo el vídeo de una operación en vez de estar observándola en directo. Ha sido increíble.

Este año, sí que he podido comprobar de primera mano el gran reto tecnológico que supone soportar el ancho de banda de las distintas señales de vídeo, mantener las bajas latencias y que la experiencia sea lo más fluida posible, sin pérdida de calidad en las imágenes y sin cortes en la comunicación bidireccional.

La combinación de una solución como mSurgery con tecnologías como el 5G y la computación permite que cirujanos o alumnos residentes puedan ver lo que está ocurriendo en una operación, hablar con el equipo médico o incluso realizar indicaciones gráficas, en tiempo real e independientemente de su ubicación. Es algo que empezaba a vislumbrarse en 2019, pero ahora es una realidad.

Imágenes | Xataka, Telefónica

