El Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G se ha colocado en el radar de la gama media asequible, pero ofreciendo características que parecen de gama superior. Si estabas pensando en cambiar de móvil, el Black Friday puede ser una buena oportunidad para conseguirlo ahora rebajado en Amazon, en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB. Su precio recomendado es de 499,90 euros, pero ahora está disponible con un 30% de descuento, por 349,90 euros.

Pantalla y batería gigantes y doble nivel de resistencia

El punto más llamativo de este Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G es su enorme batería de 8.340 mAh, una cifra muy por encima de la media del sector que apunta a superar los dos días de uso.

Dicha batería cuenta con carga rápida de 67 W y carga inversa por cable de 22,5 W para recargar otros dispositivos (como los auriculares o tu smartwatch) en un apuro, aunque conviene tener en cuenta que el adaptador de corriente no viene incluido en la caja.

En la parte frontal monta un panel AMOLED CrystalRes de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K, tasa de refresco de hasta 120 Hz, brillo pico de hasta 3.500 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

En su interior, incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) respaldado por 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y, todo ello, gobernado bajo el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3.

⚡ EN RESUMEN: oferta para xiaomi redmi note 17 pro 5g hoy ✅ LO MEJOR Autonomía para dos días.

Pantalla muy solvente. ❌ LO PEOR Apartado fotográfico secundario discreto.

Tamaño y peso elevados. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil de gama media fiable para olvidarte del cargador en un par de días. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un teléfono compacto y ligero para manejar con una sola mano.

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Imágenes | Xiaomi

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