Uno de los televisores OLED más recomendables por calidad-precio, a mínimo histórico: el LG OLED C5 es ideal para pelis y videojuegos

Cada vez vemos mejores ofertas en televisores OLED, incluso en teles que son de lo mejorcito que hay. Si estás buscando una de ellas y quieres un televisor compacto, esta oferta de PcComponentes te puede cuadrar muy bien: se trata del televisor LG OLED C5 en su versión de 48 pulgadas, disponible por 799 euros. Es su precio mínimo histórico.

Una de las teles OLED más fáciles de recomendar

Como decimos, es la mejor oferta que ha recibido esta versión de la tele de LG. La hemos visto otras veces rebajada, pero siempre entre los 8.000 y los 1.000 euros. Este nuevo descuentazo la coloca como una opción calidad-precio top si estás buscando un televisor para una habitación pequeña o mediana, o incluso para usarlo como monitor si quieres algo de gran tamaño para ello.

Estamos ante un televisor OLED. Al no tener una capa de retroiluminación (sino, diodos autoemisivos de luz), es capaz de mostrar un negro puro y un contraste sobresaliente. Eso hace que sea ideal para ver pelis o series, pero también para jugar a videojuegos. Para esto último, de hecho, cabe destacar que tiene una tasa de refresco nativa de 120 Hz (puede llegar a los 144 Hz de forma interpolada).

Ahondando en el tema del gaming, tampoco podemos obviar que tiene un tiempo de respuesta de 0,1 ms. A todo lo anterior hay que sumarle que es compatible tanto con Dolby Atmos como con Dolby Vision, aunque no con HDR10+. Su sistema operativo, WebOS, es bastante intuitivo de utilizar y a nivel de conectividad, cumple con buena nota, siendo compatible incluso con AirPlay 2.

⚡ EN RESUMEN: oferta LG OLED C5 ✅ LO MEJOR Imagen sobresaliente: Este modelo de LG es ideal para ver cine gracias a un gran contraste y un negro puro.

Este modelo de LG es ideal para ver cine gracias a un gran contraste y un negro puro. Ideal para gaming: Tanto por su tasa de refresco, como por su tiempo de respuesta, el LG OLED C5 es de lo mejor que podemos comprar para jugar. ❌ LO PEOR No es compatible con HDR10+: Solo es compatible con Dolby Vision y no con HDR10+.

Solo es compatible con Dolby Vision y no con HDR10+. Sin tratamiento antirreflejos: Este modelo puede sufrir de molestos reflejos si lo colocas en una habitación donde entre mucha luz de fuera o donde tengas muchas lámparas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor compacto, con una calidad de imagen top y que sea de lo mejor que hay para videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más grande, que tenga tratamiento antirreflejos o que utilice una tecnología diferente para el panel con más brillo máximo, como las MiniLED.

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