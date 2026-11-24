La vuelta a Vice City con 'GTA VI' pide a gritos tener el escritorio a punto, pero la realidad es que la mayoría de los mortales compartimos el mismo espacio para teletrabajar o estudiar durante la jornada y jugar cuando acabamos. Por eso, elegir bien la silla es clave: tiene que ser discreta y ergonómica para aguantar muchas reuniones, pero también cómoda y envolvente para perder la noción del tiempo frente a la pantalla. Si ya tienes el juego estrella del año, queremos ofrecerte una selección con las mejores sillas gaming ergonómicas que puedes conseguir rebajadas ahora en pleno Black Friday.

Corsair TC100 Relaxed por 179,90 euros: en polipiel suave.

por 179,90 euros: en polipiel suave. Razer Iskur V2 X por 199,99 euros: con una estética discreta.

por 199,99 euros: con una estética discreta. Newskill Nue por 149,95 euros: con sistema de balanceo en tres niveles.

por 149,95 euros: con sistema de balanceo en tres niveles. Forgeon Spica Fabric por 219,99 euros: con reposabrazos 4D.

por 219,99 euros: con reposabrazos 4D. Asus ROG Destrier Ergo por 759,90 euros: con estética Cyborg.

Corsair TC100 Relaxed

Con un precio anterior de 219,90 euros, ahora en el Black Friday de Amazon puedes comprar esta silla de Corsair por 179,90 euros. Destaca por contar con un asiento más ancho y estar fabricada en polipiel suave, lo que no te hará sudar mucho y, además, es muy fácil de limpiar.

Su respaldo es reclinable hasta 150º, para así poder descansar tras largas sesiones. Su diseño está inspirado en las carreras, su asiento es ajustable y destaca también por incluir una almohada cervical y un cojín lumbar.

Razer Iskur V2 X

En el Black Friday de MediaMarkt, una de las sillas gaming que hemos encontrado rebajada (con un 33% de descuento) es esta Razer Iskur V2 X, un modelo que ahora puedes comprar por 199,99 euros.

Pese a ser gaming, esta silla gaming tiene una estética discreta que no desentona en una videollamada de trabajo, pero mantiene el soporte lumbar integrado de Razer, base ancha y espuma de alta densidad mucho más firme y duradera que las sillas baratas.

Newskill Nue

Las sillas de oficina de malla son perfectas para teletrabajar ya que favorecen la transpirabilidad. Esta de Newskill está disponible en dos colores en PcComponentes por 149,95 euros frente a los 189,95 euros que suele costar.

Esta silla está fabricada con un marco de nylon y malla y el asiento cuenta con espuma de alta densidad. Ofrece un sistema de balanceo ajustable en tres niveles para ofrecerte una mayor libertad de movimiento y, además, sus reposabrazos 3D son totalmente ajustables.

Forgeon Spica Fabric

Con 80 euros de descuento, esta silla Forgeon Spica está disponible ahora en PcComponentes por 219,99 euros. Si hay algo por lo que destaca, es por sus reposabrazos 4D, que podrás ajustar fácilmente y garantizan comodidad para largas jornadas de competición en tu setup.

Su reposacabezas es magnético, evitándote así las antiestéticas correas que suelen tener la gran mayoría de modelos. Su relleno de espuma viscoelástica hace que se moldee tanto al cuello como a tu espalda para que así descanses mientras la usas.

Asus ROG Destrier Ergo

Y si tienes presupuesto de sobra y quieres una silla de gama alta para poder disfrutar de tus partidas a 'GTA VI' (o cualquier otro juego) y teletrabajar o estudiar de forma cómoda, este modelo de Asus top seguro que llama tu atención. En la web de Neobyte está rebajada a 759,90 euros.

Esta silla tiene aspecto de un exoesqueleto cibernético y añade un toque futurista a tu setup. Su diseño está inspirado en la estética Cyborg y ofrece ajuste óptimo en reposacabezas y zona lumbar. Además, está preparada incluso para juegos móviles gracias a sus reposabrazos elevables hasta 14 cm.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Rockstar, Corsair, Razer, Newskill, Forgeon y Asus

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