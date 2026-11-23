Este mes de noviembre es el del Black Friday, pero también el del lanzamiento de 'GTA VI'. Como el juego no ha salido de momento en PC, salvo que queramos jugar en la nube, solo podemos disfrutar de él en PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Si estás buscando una de estas consolas y quieres completar el pack con una tele, este de PcComponentes te puede encajar muy bien: incluye PS5, tele OLED de Philips y cuesta 1.599 euros, su precio más bajo hasta la fecha.

TV Philips OLED 55OLED801/12 55" 4K UltraHD 120Hz Smart TV + Sony PlayStation 5 Slim Digital Chasis E PVP en PcComponentes — 1.599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Consola junto a una tele OLED con Ambilight

El pack en cuestión tiene un PVP de 2.599 euros, por lo que estamos ante un descuento de 1.000 euros. Incluye, como ya hemos explicado antes, una PlayStation 5 que en este caso es la versión Slim Digital. Esta no tiene lector de discos, aunque se lo podemos comprar en cualquier momento si queremos jugar con algún juego en formato físico.

El televisor que viene en este pack es el Philips OLED 55OLED801/12. Se trata de una tele OLED de 55 pulgadas, lo que se traduce en un color negro puro, en colores vivos y en un contraste sobresaliente. Este tipo de tecnología es, además, ideal para jugar, puesto que tiene un tiempo de respuesta muy reducido. Además, cuenta con sistema Ambilight.

Junto a todo lo anterior, hay que tener en cuenta que es un televisor compatible con FreeSync, con G-Sync y tiene 120 Hz de tasa de refresco, ideal tanto para PlayStation como si la queremos usar con un PC gaming. Su sistema operativo es Titan OS, fácil de usar y compatible con la gran mayoría de apps como Netflix o Prime Video, entre otras.

⚡ EN RESUMEN: pack philips oled + playstation 5 ✅ LO MEJOR Combinación OLED 4K y PS5: Es un buen combo para jugar si no tienes televisor ni consola y buscas jugar a títulos como 'GTA VI'.

Es un buen combo para jugar si no tienes televisor ni consola y buscas jugar a títulos como 'GTA VI'. Ambilight: Este sistema mejora mucho la experiencia general, tanto a la hora de ver pelis como a la hora de jugar. ❌ LO PEOR Consola sin lector: No podrás usar juegos físicos si no adquieres el lector por separado.

No podrás usar juegos físicos si no adquieres el lector por separado. Que no necesites uno de los dos dispositivos: El pack deja de tener sentido si ya tienes consola o una buena tele. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas renovar tu televisor y quieres uno con buena calidad de imagen, tecnología Ambilight y que, además, incluya PlayStation 5. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes uno de estos dos dispositivos o directamente prefieres algo más económico, incluso aunque eso implique comprar un televisor más modesto.

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Imágenes | Rockstar, PlayStation, Philips

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