La tele perfecta para segundas viviendas es buena, bonita y barata: cae de precio en MediaMarkt durante unas horas

MediaMarkt ha vuelto a lanzar un buen chollo en su sección de Ofertas del Día, y es que de entre los dispositivos que están rebajados destaca la CHIQ L32FT, una tele muy económica que se puede comprar ahora mismo por 137,99 euros. Eso sí, no estará de oferta mucho tiempo.

Una oferta que finalizará en pocas horas

Al tratarse de un dispositivo que está rebajado en la sección de Ofertas del Día, el descuento está limitado en el tiempo. Y es que el televisor únicamente estará de oferta hasta mañana, 21 de julio, a las 09:00 horas, por lo que volverá a su precio inicial (salvo que vuelva a estar de oferta) en poco tiempo.

La CHIQ L32FT es una smart TV que está orientada a utilizarse en cocinas, dormitorios o salones pequeños (también es ideal para segundas viviendas). Tiene una diagonal de 32 pulgadas y su resolución es Full HD (lo normal para este tamaño). Además, es compatible con los formatos HDR10 y Dolby Audio.

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Lo más interesante (si dejamos el precio a un lado) es que el sistema operativo es Google TV, por lo que se pueden instalar muchísimas aplicaciones. También cuenta con Google Assistant para poder acceder a determinadas apps, y a sus funciones, mediante comandos de voz.

⚡ EN RESUMEN: oferta del CHIQ L32FT hoy ✅ LO MEJOR Su relación calidad-precio : por lo poco que cuesta, viene con buenas especificaciones.

: por lo poco que cuesta, viene con buenas especificaciones. Su sistema operativo: Google TV permite instalar muchísimas apps, incluso externas. ❌ LO PEOR Está bien para un dormitorio o un salón pequeño, pero... si lo quieres colocar en un salón grande, no verás bien la pantalla salvo que te sientes muy cerca. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor sencillo y muy barato para ver la tele en el dormitorio, en la cocina, en un salón pequeño o para tenerlo en una segunda vivienda. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres utilizar como televisor principal o buscas una experiencia de cine o gaming, ya que esta tele es bastante básica.

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Imágenes | CHIQ

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