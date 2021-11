La tele 4K más top de Samsung, más barata que nunca con esta promo del Black Friday de El Corte Inglés

Si estás buscando un buen televisor, tienes uno de los mejores modelos fabricados por Samsung en rebaja. Se trata de la QN95A en su versión de 65 pulgadas, la mejor tele 4K de Samsung por 1.599 euros en El Corte Inglés, buena oferta teniendo en cuenta que en la mayoría de sitios suele costar 1000 euros más. Es un modelo que tienes en nuestra guía de televisores de 2021 y la explicación de los nuevos televisores Neo QLED de Samsung.

Comprar la tele QN95A de 65 pulgadas al mejor precio

El PVP de este televisor es de 2.799 euros, y algunas tiendas tienen rebajas de 200 o 500 euros, pero El Corte Inglés ha sido mucho más agresivo, y tiene una espectacular oferta con la que puedes conseguirla por 1.599 euros.

La QN95A es el mejor televisor 4K que puedes comprar de Samsung, y probablemente la mejor opción que puedes comprar si prefieres apostar por una alternativa a la tecnología OLED, con casi todas sus ventajas, pero sin sus riesgos, y con argumentos muy importantes frente a ella.

Por ejemplo, la mayoría de televisores OLED están bastante limitados en brillo cuando se muestra contenido como destellos a pantalla completa. Frente a unos 200 nits como máximo de las OLEDs más brillantes, esta ofrece unos 700, y 1700 cuando el contenido HDR se muestra al 10% de la ventana. Por todo ello, no solo tiene un impacto HDR impresionante, sino que si lo añadimos a que cuenta con el mejor filtro antirreflejos del mercado, es una televisión ideal para ver cine y jugar en estancias iluminadas, un contexto donde las OLED pueden sufrir.

Frente a las OLED, no cuenta con una iluminación controlada píxel a pixel, pero si con más de 700 zonas de atenuación local gracias a la tecnología MiniLED. Así, el blooming que hemos visto en modelos anteriores como la Q95T se ve muy reducido, junto a un detalle en las sombras muy mejorado gracias a un mejor control de esas zonas.

Si te preocupa jugar en ella, estás de enhorabuena. Cuenta con HDMI 2.1 completo, con soporte para VRR, 4K 120 Hz y el resto de funciones. Además, gracias a no utilizar diodos orgánicos no tienes por qué preocuparte de sufrir quemados. A día de hoy no es común en las OLED, pero existe bastante más riesgo que en estas.

