Esta silla gaming va a triunfar en Navidad: tiene Bluetooth, altavoces y la tiene Lidl por menos de 150 euros

La comodidad lo es todo para sentarnos en frente del ordenador durante muchas horas. Pero no lo decimos solo por la espalda, sino porque ese asiento para gaming debe de tener todo lo necesario para centrarnos en jugar. En eso ha pensado la marca Wohnling, que tiene en Lidl una silla gamer con Bluetooth y altavoces por 149,99 euros.

Wohnling Silla gamer con bluetooth y altavoces PVP en Lidl 149,99€

Comprar la silla gamer Wohnling al mejor precio

Cuenta con varios colores y se puede conseguir rebajada de precio hasta los 149,99 euros. Con un descuento del 38%, baja de los 244,95 euros iniciales que costaba antes.

En efecto, has leído bien, una silla gamer que tiene Bluetooth y sistema de altavoces incorporado. Pero eso no es lo único particular de este artículo, sino que no incluye patas para que el asiento vaya directamente al suelo, tal y como se puede ver en la imagen. Además, es totalmente plegable.

Pero vamos a lo más llamativo de todo. Integra la conexión Bluetooth para enlazarse al móvil o a otros dispositivos, como puede ser el PC. Además, cuenta con dos altavoces ubicados a la altura de la cabeza con potencia de 2W, así como un subwoofer de 4W en el respaldo. Ya no necesitarás auriculares para escuchar el juego.

Wohnling Silla gamer con bluetooth y altavoces PVP en Lidl 149,99€

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prueba primero, paga después, Prime Video, Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitado o crear una lista de deseos en Amazon Bodas. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.