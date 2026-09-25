Samsung deja a precio de outlet su tele con pantalla OLED, tratamiento antirreflejos y Dolby Atmos

Samsung ha vuelto a la carga con nuevas ofertas en algunos de sus dispositivos, sobre todo en televisores. Hay bastante donde elegir, pero uno de los mejores chollos lo tenemos en el modelo Samsung OLED S93H, que con el descuento directo y el cupón BIG10 se queda por un precio de 1.539,10 euros en lugar de 2.599 euros.

Un televisor con el que los reflejos no serán un problema

Además, este televisor no viene solo, ya que al comprarlo ahora mismo en la tienda oficial de Samsung, la marca ofrece un reembolso de 100 euros, además de la instalación en pared totalmente gratis si queremos tenerla ahí en lugar de colocarla con el soporte, que también viene incluido.

Respecto al televisor, se trata de un modelo que incorpora un panel con tecnología OLED, su pantalla tiene una diagonal de 65 pulgadas y ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco de hasta 165 Hz a través de VRR. Además, cuenta con tratamiento antirreflejos, algo especialmente interesante si vamos a colocar el televisor frente a una ventana.

Por otro lado, el televisor de Samsung también es compatible con HDR10+, se pueden utilizar comandos de voz con Alexa o Google Assistant, su apartado de audio ofrece una potencia de 60W y es compatible con Dolby Atmos y cuenta con función Multi-View para dividir la pantalla y así ver hasta dos contenidos diferentes.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung OLED S93H hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : no solo por ser OLED, sino también por su tamaño, por la tasa de refresco y por el tratamiento antirreflejos.

: no solo por ser OLED, sino también por su tamaño, por la tasa de refresco y por el tratamiento antirreflejos. Su apartado de audio: ofrece una buena potencia y es compatible con Dolby Atmos. ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Vision. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor OLED y lo vas a colocar frente a una ventana. Es ideal para un consumo mixto de contenido de cine, series y videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No lo vas a colocar frente a una ventana. Hay otros televisores, sobre todo de LG, que no tienen tratamiento antirreflejos, pero que suelen verse a precios más bajos. Un buen ejemplo es el LG OLED C5.

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Imágenes | Samsung

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