Si hay un electrodoméstico versátil que nos puede ayudar mucho a la hora de cocinar, es una freidora de aire. Estas han evolucionado mucho y hoy en día tenemos modelos muy completos y versátiles que nos permiten, incluso, cocinar dos platos a la vez. Como no podía ser de otra forma, este Black Friday también estamos viendo varias freidoras de este tipo a precios que no suelen tener el resto del año.
Freidora de aire - Cosori Turbo Tower Pro Smart™ Chef Edition, 2630 W, Doble Resistencia, 10.8 l, 2 cestas, Revestimiento cerámico, WiFi, Negro
No importa si buscas una económica, una con recipiente de cristal o una de doble cesta: tenemos ahora mismo muy buenas opciones. Nosotros hemos seleccionado las cinco mejores ofertas en freidoras de aire que hemos encontrado:
- Cosori Turbo Tower Pro Smart por 223,99 euros, una freidora de aire con dos cestas verticales ideal para cocinas pequeñas.
- Ninja Crispi Pro XL por 189,05 euros, modelo con dos recipientes de cristal.
- Xiaomi Air Fryer por 59,99 euros, alternativa económica para los presupuestos más ajustados.
- Philips 3000 Airfryer por 79,99 euros, con tecnología RapidAir para mejorar la circulación de aire caliente.
- Taurus Air Fry Digital Duo por 79,99 euros, freidora de doble cesta en formato horizontal.
Cosori Turbo Tower Pro Smart
Empezamos esta selección de freidoras de aire con la Cosori Turbo Tower Pro Smart, un modelo de doble cesta que cuenta con revestimiento cerámico antiadherente y una capacidad total de 10,8 litros (4,3 litros en la cesta de arriba y 6,5 litros en la de abajo). Al tener una disposición vertical, ocupa menos espacio en la encimera (por lo que es ideal si tienes una cocina pequeña).
Gracias a sus dobles resistencias, puede cocinar con una temperatura máxima de hasta 230 grados y durante hasta 24 horas seguidas, por lo que es ideal para hacer snacks rápidos o asados que lleven su tiempo. Además, cuenta con conectividad WiFi y, mediante la aplicación VeSync, te permitirá ir controlando la cocción, ajustar la configuración y acceder a recetas. Y sin olvidar que las funciones SYNC y MATCH permiten sincronizar ambas cestas.
Está rebajada a 223,99 euros, aunque solo hasta el próximo 30 de noviembre.
Freidora de aire - Cosori Turbo Tower Pro Smart™ Chef Edition, 2630 W, Doble Resistencia, 10.8 l, 2 cestas, Revestimiento cerámico, WiFi, Negro
Ninja Crispi Pro XL
Otra opción interesante la tenemos con la Ninja Crispi Pro XL, freidora de aire premiada en los premios Xataka Verisure 2026. Está, al contrario del resto de los modelos que hay en esta selección, cuenta con dos recipientes de cristal intercambiables que podemos usar tanto para cocinar como para llevar el plato a la mesa o para guardar lo que sobre en el frigorífico.
Ofrece una potencia de 2.050 W, tiene cinco funciones diferentes de cocción (como gratinar u hornear) y está rebajada actualmente hasta los 189,05 euros.
Ninja CRISPi PRO XL, Freidora de Aire con 2 Recipientes, Dorado Piedra | 5 Funciones de Cocción Predefinidas, Recipientes de Cristal CleanCrisp de 5,7 y 2,3 L y Tapas para Almacenamiento - AS090EUSD
Xiaomi Air Fryer
Si lo que estás buscando es una freidora de aire muy económica, entonces te puede encajar muy bien esta de Xiaomi. Tiene un diseño compacto y cuenta con 6,5 litros de capacidad. Además, tiene siete modos de cocción preestablecidos y permite cocinar en una horquilla de temperaturas de entre 40 y 210 grados centígrados. Está disponible por 59,99 euros.
Xiaomi Air Fryer 6.5L White EU | Control de temperatura 40-210°C; numerosas recetas; 7 modos; interior metálico; apta para lavavajillas
Philips 3000 Airfryer
La siguiente freidora de aire es esta Philips 3000 Airfryer, una freidora bastante versátil y con un precio ajustado este Black Friday: sale por 79,99 euros. Tiene 6,2 litros de capacidad y lo que más destaca de la misma es su tecnología Rapid Air. Esta, en esencia, hace que el aire caliente circule para lograr una cocción uniforme y texturas crujientes sin necesidad de usar aceite.
Philips 3000 Airfryer - Freidora de Aire 6,2L, 16 en 1, Táctil, Negro | Ventana de cocción, 16 modos en 1, 90% menos grasa, tecnología Rapid Air Plus, app de recetas HomeID (NA330/00)
Taurus Air Fry Digital Duo
Y terminamos con la Taurus Air Fry Digital Duo, disponible ahora mismo en El Corte Inglés por 79,99 euros. Lo más destacado de la misma es que cuenta con dos cestas independientes, aunque en este caso en disposición horizontal. Cada una tiene 4,5 litros de capacidad, lo que nos puede servir para cocinar dos platos a la vez o un plato con su guarnición. Además, ambas se pueden sincronizar para que, aunque necesiten tiempos de cocción diferentes, acaben a la vez.
Freidora de aire doble Taurus Air Fry Digital Duo - Negro
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Imágenes | Cosori, Ninja, Xiaomi, Philips, Taurus
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