Quiero vigilar mi casa pero no tengo enchufes cerca. La solución más fácil ha sido usar un cable multiusos

Instalar cámaras de vigilancia en el exterior de casa o en zonas de paso suele presentar siempre el mismo problema: la falta de enchufes. Aunque las cámaras de vigilancia sin cables (o que funcionan a batería) son una opción, tener que desmontarlas cada pocos meses para cargarlas acaba siendo un engorro.

Por suerte, existe una solución profesional, barata y mucho más sencilla de lo que parece: la tecnología PoE (Power over Ethernet). La magia del PoE consiste en utilizar un único cable de red de toda la vida (RJ45) para hacer dos cosas: transmitir la conexión a Internet y llevar la energía eléctrica que la cámara necesita para funcionar.

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De este modo, solo tienes que llevar un cable desde tu router (o un switch compatible) hasta el punto donde quieras colocar la cámara, sin importar si allí hay un enchufe cerca o no. Además, al ir por cable, te olvidas de las interferencias y los cortes de señal del WiFi

Los mejores cables Ethernet PoE para instalar tus cámaras de vigilancia sin complicaciones

Para montar este sistema no necesitas cables especiales de un coste elevadísimo; basta con adquirir cables Ethernet de categoría 6 (Cat 6) o superior que garanticen un buen blindaje frente a interferencias exteriores y pérdidas de energía a largas distancias. Aquí tienes algunas de las opciones más recomendadas y con mejor relación calidad-precio.

Cable de red Ethernet Ugreen (22,49 euros): es una solución excelente si necesitas sortear obstáculos sin hacer agujeros. Al ser completamente plano, se puede ocultar fácilmente detrás de rodapiés o debajo de las alfombras manteniendo la compatibilidad total con alimentación PoE.

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Cable de red Hama Cat 6a 15 metros (27,99 euros): este cable cuenta con una longitud de 15 metros, por lo que es ideal para recorrer habitaciones y ofrece especificaciones de categoría superior (Cat 6a) con blindaje S/FTP. Esto te garantiza no solo la total compatibilidad con la alimentación PoE para tus cámaras, sino también una velocidad de hasta 10 Gbit/s totalmente blindada contra interferencias.

MutecPower Cat 7 con cable de tierra de 50 metros (54,99 euros): para instalaciones de larga distancia donde la cámara esté muy alejada del router. Al ser de Categoría 7, ofrece un blindaje superior (S/FTP) que blinda la señal frente a cualquier tipo de interferencia electromagnética, asegurando que tanto la energía como el vídeo en alta definición lleguen de forma estable.

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Imágenes | Fran León y Reolink

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