La Promo de Verano de AliExpress arranca con descuentos muy potentes en móviles, tablets y más dispositivos

Son muchos los usuarios que, cuando buscan renovar uno de sus dispositivos, suelen esperar fechas muy concretas, como el Black Friday. Estas promos suelen traer chollos y ofertas de todo tipo, aunque la parte negativa es que solo se celebran en momentos puntuales del año. La buena noticia es que las distintas tiendas también van lanzando promos el resto del año y ahora le ha tocado a AliExpress.

Desde ayer y hasta el próximo 25 de junio a las 23:59 tenemos disponible su Promo de Verano, un evento cargado de muy buenas ofertas en tecnología. Además de estas, también tenemos a nuestra disposición una serie de cupones de descuento para ahorrar todavía más en nuestros carritos:

código descuento compra mínima ES02 2 euros 15 euros ES04 4 euros 29 euros ES10 10 euros 69 euros ES20 20 euros 139 euros SSES30 30 euros 199 euros ES40 40 euros 279 euros SSES45 45 euros 309 euros ES50 50 euros 349 euros ES60 60 euros 439 euros

Todos estos cupones de descuento no se pueden usar combinados ni tampoco son válidos para productos virtuales ni otras promociones. Además de los anteriores, tenemos disponibles otros que, en este caso, solo se pueden utilizar con productos que vende Miravia a través de AliExpress:

Código descuento compra mínima MAES153 3 euros 15 euros MAES5910 10 euros 59 euros MES400 80 euros 599 euros

Un evento cargado de chollos en tecnología

Como decimos, no son pocas las ofertas que tenemos disponibles ahora mismo en esta Promo de Verano. Para facilitaros el trabajo, os dejamos abajo una selección de las más destacadas que todavía siguen disponibles.

POCO X7 Pro , un smartphone con una gran relación calidad-precio, por 219,99 euros.

, un smartphone con una gran relación calidad-precio, por 219,99 euros. Auriculares Bose QuietComfort SC , de diadema y con una buena autonomía, por 124,29 euros con el código ES20.

, de diadema y con una buena autonomía, por 124,29 euros con el código ES20. OnePlus Watch 3 , con pantalla de 1,5 pulgadas y un diseño elegante, por 183,49 euros con el código SSES30.

, con pantalla de 1,5 pulgadas y un diseño elegante, por 183,49 euros con el código SSES30. Galaxy Tab A9+ , una tablet muy económica para estudiar o trabajar, por 119,99 euros con el código ES20.

, una tablet muy económica para estudiar o trabajar, por 119,99 euros con el código ES20. Mando Pro de Nintendo Switch, compatible con Nintendo Switch 2, por 49,66 euros con el código ES04.

POCO X7 Pro

Comenzamos con el POCO X7 Pro, un teléfono que destaca por una relación calidad-precio muy alta (y más, con esta oferta). Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con brillo pico de 3.200 nits, potencia asegurada con el Dimensity 8400 Ultra de MediaTek y una batería considerable de 6.000 mAh. Además, cuenta con un buen sistema fotográfico de doble cámara. Está disponible por 219,99 euros.

POCO X7 Pro (8 + 256 GB) PVP en AliExpress — 219,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Bose QuietComfort SC

Si buscamos unos auriculares de diadema, estos QuietComfort SC de Bose nos encajan perfecto. Destacan por ser ligeros, por ofrecer un sonido a la altura de la marca y por contar con una buena cancelación de ruido. Además, también podemos configurarlos en su modo 'Aware' para estar al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor. Disponibles por 124,29 euros con el código ES20.

OnePlus Watch 3

El One Plus Watch 3 es un smartwatch con un diseño de corte clásico, pero que tiene características suficientes como para llamar nuestra atención. Su pantalla de 1,5 pulgadas está protegida por cristal de zafiro y tiene un brillo pico de 2.200 nits, por lo que vamos a poder verla en exteriores sin problemas. No podemos olvidar que además cuenta con una buena cantidad de sensores para poder controlar nuestra salud y nuestros entrenamientos al milímetro. Sale por 183,49 euros con el código SSES30.

Galaxy Tab A9+

No hay que gastarse una fortuna para tener una tablet en casa y esta Galaxy Tab A9+ es la prueba. Se trata de un dispositivo manejable y cómodo de usar, tanto para trabajar como para ocio. Cuenta con pantalla de 11 pulgadas (con 90 Hz) y una batería de 7.040 mAh para ofrecernos una buena autonomía. Además, es compatible con sonido Dolby Atmos, ideal para ver series o películas. La podemos adquirir por 119,99 euros con el código ES20.

Mando Pro de Nintendo Switch

Cerramos con el mando Pro de Nintendo Switch uno, que es compatible con Nintendo Switch 2. Es un mando inalámbrico y muy cómodo de usar, ideal si buscamos tener una experiencia tradicional en la consola de Nintendo. Lo mejor es que la Promo de Verano nos lo deja a un precio al que no es fácil de encontrar: sale por 49,66 euros con el código ES04.

