Pokémon, The Legend of Zelda, Star Wars y más: cinco videojuegos por menos de 40 euros en el Día sin IVA de MediaMarkt

Hoy MediaMarkt está celebrando su Día sin IVA y hay muchos descuentos en su sección de videojuegos, por lo que en este artículo vamos a repasar cinco de las mejores ofertas que están ahora mismo disponibles para consolas PlayStation 5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Y cada uno de ellos cuesta menos de 40 euros.
- 'Leyendas Pokémon Z-A' por 36,28 euros, una de las últimas entregas de la saga que nos lleva a disfrutar de un sistema jugable muy diferente.
- 'Clair Obscur: Expedition 33' por 29,66 euros, el gran galardonado de los The Game Awards.
- 'Metroid Prime 4 Beyond' por 28,84 euros, la última entrega lanzada de la saga.
- 'Star Wars Outlaws' por 15,61 euros, un precio muy ajustado para el videojuego de Ubisoft que se centra en una cazarrecompensas.
- 'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom' por 38,76 euros, un videojuego muy diferente dentro de la saga.
'Leyendas Pokémon Z-A'
Si hay un videojuego reciente de la saga que ha calado hondo, ese es 'Leyendas Pokémon Z-A', y ahora su precio ha bajado hasta los 36,28 euros en la versión para Nintendo Switch compatible con Nintendo Switch 2. Hablamos de un título que nos introduce un sistema jugable en tiempo real y no por turnos, que presenta una mayor verticalidad en su mapa, lo que fomenta la exploración de una forma muy diferente a lo visto en la saga, y que cuenta con una buena selección de Pokémon.
'Clair Obscur: Expedition 33'
En gran galardonado de The Game Awards no se ha perdido las ofertas por el Día sin IVA de MediaMarkt. 'Clair Obscur: Expedition 33' ahora se encuentra por 29,66 euros en su versión para PlayStation 5. Eso sí, Amazon lo tiene ligeramente más barato. Se trata de un título muy particular, tanto por su premisa que nos mantiene pegados a la pantalla como por su excelente sistema de combate por turnos. Pero si nos tenemos que quedar con algo, es en su excelentísima banda sonora.
'Metroid Prime 4 Beyond'
Quizás 'Metroid Prime 4 Beyond' no haya tenido la acogida esperada, pero sin lugar a dudas se trata de un buen videojuego que supone el regreso de la saga Metroid Prime. ¿Es un videojuego particular? Lo es, tanto por lo bien que se ve, como por la exploración que nos ofrece y su sistema de combate. Si no llegaste a comprarlo tras su lanzamiento, ahora lo tienes por 28,74 euros en MediaMarkt en su versión para Nintendo Switch compatible con Nintendo Switch 2.
'Star Wars Outlaws'
Star Wars está muy viva en la industria del videojuego con sagas como Star Wars Jedi, pero no nos podemos olvidar de otras entregas que también son bastante curiosas. Es el ejemplo de 'Star Wars Outlaws', título que nos lleva a encarnar a una cazarrecompensas para acercarnos más a la experiencia de sigilo y enfrentamientos con bláster que la que nos han ofrecido tantos videojuegos centrados en espadas láser. Su precio, además, invita mucho a jugarlo, ya que MediaMarkt lo tiene por sólo 15,61 euros en su versión para PlayStation 5.
'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom'
'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom' nos lleva a recorrer una historia centrada en Zelda. Lo curioso de este título es que adapta algunas de las mecánicas vistas en los videojuegos más recientes protagonizados por Link, como es el caso de la "ultramano". Pero en este caso nos transportamos a un mundo más cercano al de los títulos clásicos, con una buena variedad de enemigos, muchos puzles y un buen surtido de mazmorras. En este caso, su precio ha bajado hasta los 38,76 euros en su versión para Nintendo Switch compatible con Nintendo Switch 2.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Nintendo, Game Freak, Sandfall Interactive, Ubisoft
