Otro Prime Day comprando el mismo Fire TV Stick. Cuánto cuesta y por qué elijo este modelo si los hay mejores

Llega un nuevo Prime Day y vuelvo a comprar el mismo Fire TV Stick, el más barato que hay actualmente y que se puede encontrar en Amazon por 26,99 euros. ¿Por qué elijo siempre este modelo y no otro mejor si todos están de oferta? Hay un motivo muy simple: depende completamente del televisor.

Ya he comprado tres Fire TV Stick

Todos los Fire TV Stick tienen ciertas similitudes: vienen con el asistente de voz Alexa integrado, cuentan con el sistema FireOS, permiten acceder (previa suscripción) a las plataformas de streaming y funcionan en cualquier televisor siempre y cuando tengan un puerto HDMI.

Pero la razón por la que siempre he elegido el Fire TV Stick HD es por las circunstancias del televisor al que quería colocarle el dongle de Amazon. De nada sirve que compre un Fire TV Stick 4K o Fire TV Stick 4K Max si no voy a aprovechar sus características, ¿no? Ni la resolución 4K, ni la compatibilidad con Dolby Vision o Dolby Atmos. Si el televisor no ofrece esto, no podremos aprovecharlo a través del Fire TV Stick.

He comprado el Fire TV Stick HD en tres ocasiones porque siempre iban destinados a utilizarse en televisores antiguos que no son inteligentes, que ofrecen una resolución Full HD y... para de contar. Sí que podría elegir otros modelos para tener un mejor rendimiento, pero tampoco es algo que necesite o que vaya a priorizar en este tipo de televisores.

La cosa sería bien distinta si tuviese una barra de sonido con Dolby Atmos o fuese a comprar ahora mismo un dongle para mi televisor inteligente. Aquí sí que valoraría otro modelo, pero no es el caso. Y de momento, aunque mi televisor en cierto modo pide a gritos un rendimiento mejor, no veo del todo claro la necesidad de comprar el Fire TV Stick 4K o 4K Max para hacer básicamente lo mismo, salvo que el sistema fuese prácticamente inutilizable por el rendimiento.

Los Fire TV Stick funcionan muy bien como dispositivos que permiten "convertir" un televisor antiguo en inteligente y, sin duda alguna, es algo que he exprimido (y lo sigo haciendo) al máximo en aquellos televisores que tengo por casa. Y también lo he hecho en los de mis padres, que suelen ir a lo barato y ninguno de ellos ofrecen ni siquiera una resolución 4K.

