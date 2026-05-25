Ofertón en la LG OLED C5 de 55 pulgadas, la tele que más recomendamos en calidad-precio sin ninguna duda

Hoy en día hay tantos televisores que es muy normal que nos preguntemos cuál elegir. No obstante, en Xataka lo tenemos totalmente claro si buscamos la mejor relación calidad-precio: elegiríamos la LG C5, sobre todo ahora que la podemos encontrar de oferta en PcComponentes por un precio de 869 euros en lugar de 1.999 euros.

Una tele OLED con un preciazo

La LG C5 es la tele que recomendamos en función de la relación calidad-precio, y lo es por muchos motivos, más allá de su precio. En primer lugar, se trata de un modelo con tecnología de panel OLED, lo que permite que podamos tener una experiencia muy buena en cine, series y videojuegos muy cinematográficos al ofrecer colores mucho más profundos.

Por supuesto, también ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de VRR. Sumado a su puerto HDMI 2.1, es ideal si también buscas una experiencia gaming muy fluida en videojuegos competitivos o de acción. A ello hay que sumarle que el panel es compatible con Dolby Vision y que la pantalla cuenta con una diagonal de 55 pulgadas.

Para rematar, el sistema de altavoces ofrece una potencia de 40W (el doble que la mayor parte de teles de gama de entrada) y es compatible con Dolby Atmos, permitiendo de esta forma que tengamos una experiencia de audio mucho más envolvente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG C5 hoy ✅ LO MEJOR S u relación calidad-precio , ya que en líneas generales hablamos de una tele OLED bastante completa que cuesta menos de 900 euros en su tamaño de 55 pulgadas.

, ya que en líneas generales hablamos de una tele OLED bastante completa que cuesta menos de 900 euros en su tamaño de 55 pulgadas. Su pantalla: no solo ofrece una buena profundidad en sus colores, sino que además su tasa de refresco es bastante alta y es compatible con Dolby Vision. ❌ LO PEOR No incluye tratamiento antirreflejos, algo importante a tener en cuenta si se quiere colocar el televisor frente a una ventana. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tele para ver sobre todo películas y series o para jugar a videojuegos muy cinematográficos, ya que es donde mejor se puede aprovechar el panel OLED por la profundidad en los colores. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a alguna ventana. En ese caso, hay modelos OLED con precios similares como el Samsung S93F, que cuenta con tratamiento antirreflejos.

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Imágenes | Laura López, LG

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