El Nothing Phone (3a) me parece precioso, pero por su precio me quedo con la anterior generación

El Nothing Phone (3a) se ha anunciado en el MWC 2025 y no ha pasado desapercibido —buena culpa de ello la tiene su particular diseño—. Por ello, no es de extrañar que algunas tiendas hayan aprovechado el anuncio para bajar aún más el precio de la anterior generación, y mucho ojo porque hablamos de la mejor oferta que se ha lanzado hasta la fecha. El Nothing Phone (2a) ahora se puede comprar en Amazon por 249 euros y está disponible en color blanco roto y en negro.

Un móvil con un diseño precioso

Si no queremos tener lo último de la marca Nothing, el móvil con mejor relación calidad precio dentro de su gama ahora mismo es el Nothing Phone (2a), un terminal de lo más interesante por varias razones: la principal, por supuesto, es su diseño, pero no podemos olvidarnos de otras características y especificaciones.

El Nothing Phone (2a) monta una buena pantalla AMOLED flexible de 6,7 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 30 a 120 Hz. A nivel interno tenemos el procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro junto con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, su batería de 5.000 mAh soporta carga rápida de 45W y su sistema operativo viene con la capa de personalización Nothing OS.

A nivel fotográfico, tenemos una cámara frontal de 32 MP (f/2.45), mientras que por la parte trasera nos encontramos con un módulo de cámaras que se compone de un sensor principal de 50 MP (f/1.88, OIS) y un sensor ultra gran angular de 50 MP (f/2.2). Además, entre otras cosas, cuenta con certificación IP54, su lector de huella lo encontramos bajo la pantalla y dispone de NFC.

El Nothing Phone (2a), al igual que el Nothing Phone (3a) y otros terminales de la marca, destacan sin duda por su diseño. La marca sigue manteniendo esa diferenciación con respecto a otras marcas, y es algo que se agradece. Ambos móviles son preciosos, sobre todo en lo relativo a la parte trasera.

